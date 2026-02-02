С зимой простимся весело

В предстоящие выходные во многих округах республики пройдут мероприятия, которые соберут поклонников активного отдыха.

К примеру, в Козловке в районе городского пляжа 21 февраля состоится турнир любителей рыбалки. Ловля будет проводиться со льда зимней удочкой на одну мормышку. А в селе Комсомольское в эту же субботу ждут гостей на «Охотничий биатлон».

В Чебоксарском округе 22 февраля откроется чемпионат «Кугесьский окунь — 2026». Помимо соревновательной части, подготовлена насыщенная праздничная программа: дегустация ухи и традиционных масленичных блинов, концерт, зрелищный обряд сжигания чучела Масленицы, катание на снегоходах и тюбингах. В этом же округе, в селе Хыркасы, 23 февраля соберутся участники турнира по быстрым шахматам среди спортсменов, проживающих в сельской местности и малых городах Чувашской Республики.