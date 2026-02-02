В Чувашии за январь этого года введено в эксплуатацию 84,6 тыс. кв. м жилья

Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Максимов. Это составляет 10% от годового плана. Как подчеркнули в Правительстве Чувашии, объекты готовы для 1500 семей новоселов. Основная доля пришлась на многоквартирные дома — 58,1 тыс. кв. м. Еще 26,5 тыс. кв. м построено в секторе индивидуального жилищного строительства. Отдельно в Чебоксарах введены в эксплуатацию 48,6 тыс. кв. м, среди округов лидирует Чебоксарский — 9,8 тыс. кв. м. Всего в 2026 году в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике планируется ввести 855 тыс. кв. м.