За стройкой установят онлайн-контроль

Состоялась очередная встреча с дольщиками проблемных объектов ООО «СЗ «Лидер». Совещание прошло при участии представителей Минстроя Чувашии, администрации города Чебоксары, прокуратуры, подрядной организации ООО «СМУ-13». Обсуждались проводимые работы: отделка помещений, монтаж систем водоснабжения, вентиляции, установка радиаторов отопления. До конца марта планируется демонтировать башенные краны. В этот же период подрядчик обязуется завершить все мероприятия, необходимые для запуска тепла в дома. В скором времени будет восстановлена онлайн-трансляция со строек. Оборудование закуплено, заключается договор с провайдером. Как уточняет Минстрой Чувашии, следующая встреча с дольщиками намечена на конец марта.