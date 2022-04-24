Парад для ветерана Великой Отечественной состоялся под окнами его дома

Под музыку военного оркестра

Весна для подполковника в отставке Николая Пискуна — особое время года. В апреле ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны отметил 98-й день рождения. А в мае самый главный праздник в жизни Николая Ивановича — День Победы.

…Двор дома по проспекту 9-й Пятилетки, где живет ветеран, вчера утром стал площадкой для парада. Все по-настоящему — оркестр, торжественный марш. Несмотря на пасмурное утро, холодный ветер и дождь вперемешку со снегом, музыканты военного оркестра Управления Росгвардии по Чувашии настраивали свои инструменты. Юные кадеты школы № 47 готовились к строевому движению.

А в это время ветеран Великой Отечественной войны делился воспоминаниями. «Когда меня ранило, ходить я не мог. Пулемет «Максим» весит 66 кг, столько же, сколько и я весил в то время. Но оставить пулемет я не мог. И вот что я сделал — снял с убитого солдата ремень и свой ремень тоже снял. Сделал петлю, натянул на пулемет. И вот так ползком я тянул его всю ночь до своих позиций», — рассказывал Николай Пискун.

Почти 30 лет отдал Николай Иванович службе в армии. И глядя на него сейчас, на мужчину почтенного возраста, в военной форме с боевыми наградами, понимаешь, что не похож он на бывшего солдата. Он и сегодня служит своей стране, храня и передавая воспоминания о героических подвигах своего поколения в дни войны.

Участник Великой Отечественной войны Николай Пискун родился 24 апреля 1924 года в Житомирской области. 4 ноября 1942 года он был призван в Красную Армию. Получил направление в Энгельское минометно-пулеметное училище. А в апреле 1943 года в группе младших сержантов отправили 19-летнего пулеметчика на фронт. За время службы Николай Иванович награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Был дважды ранен.

После войны Николай Иванович вместе с семьей поселился в Чувашии. Работал в различных районных и городских военкоматах, обучал молодежь военному делу в школе.

В этот день с наступающим 9 Мая ветерана Великой Отечественной войны Николая Пискуна поздравил заместитель военного комиссара республики подполковник Сергей Сергеев. Он отметил, что жизнь и подвиг Николая Ивановича — наглядный пример для сегодняшних молодых людей. «Все мы помним подвиги наших дедов и тех немногих ветеранов, кто еще жив, помним и гордимся!» — сказал Сергей Сергеев…

— В ознаменование 77-й годовщины Великой Победы и в честь участника Великой Отечественной войны, подполковника в отставке Николая Пискуна к поздравлению приступить! — зычно пронеслось по двору, где живет ветеран. — Строевым шагом — марш!

…Твердым шагом, с левой ноги под звуки духового оркестра Росгвардии ученики кадетского класса чебоксарской школы № 47 начали движение. Торжественный марш проходил прямо под окнами ветерана. Бывший фронтовик махал рукой из окна, вспоминая, наверное, в этот момент тот далекий победный май. И, кажется, едва сдерживал слезы.

Не обошлось в это утро и без песен. Знакомые всем мелодии «Потому что мы пилоты», «День Победы» прозвучали для Николая Пискуна в исполнении военного оркестра Управления Росгвардии республики.

КСТАТИ

В этот же день поздравления с предстоящим Днем Победы принимала и Агриппина Янович, участница Великой Отечественной войны, фронтовая медсестра. В честь нее также выступили кадеты и военный оркестр. К поздравлению присоединилась министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Она вручила ветерану именную поздравительную открытку и подарок Главы республики Олега Николаева.