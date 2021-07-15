Росгвардейцы из Чувашии нейтрализовали на учениях условных террористов

Завершились крупнейшие в истории войск национальной гвардии оперативно-стратегические учения «Заслон–2021». Как уже сообщала «Советская Чувашия» в номере от 15.07.2021, маневры развернулись в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Участвовали в учениях и росгвардейцы из нашей республики.

Во время масштабной тренировки сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Чувашии успешно отработали действия по нейтрализации условной террористической группы, сообщили «СЧ» в пресс-службе ведомства.

Согласно замыслу учения, вооруженные преступники были обнаружены в одном из населенных пунктов республики. Бойцы ОМОНа блокировали местность, чтобы не дать прорваться противнику. Между тем сотрудники СОБРа, «прочесывая» здания, в одном из них наткнулись на преступников. Было принято решение штурмовать вражеское логово.

Штурмовая группа спецназа Росгвардии, укрывшись за бронещитами и используя специальные сканирующие устройства, обследовала дом, а затем обезвредила террористов.

При этом отрабатывались способы движения групп в боевых порядках, навыки действий росгвардейцев внутри помещений, тактика снайперов и других подразделений. Все поставленные задачи были выполнены. К тому же бойцы хорошо подготовились к следующей тренировке, ведь через месяц в стране стартует масштабное стратегическое учение «Запад-2021».

«Все цели и задачи, которые мы ставили, достигнуты, личный состав показал, что он способен выполнять задачи любой сложности в любых регионах нашей страны», — подвел итоги учений директор Росгвардии Виктор Золотов.