Полицейские Чувашии написали песню, посвященную участникам спецоперации на Украине

«Здравствуй, милая, я живой!..»

Когда песня — как бальзам на сердце для наших бойцов

Многие сейчас переживают за наших военнослужащих и сотрудников силовых структур, задействованных в военной спецоперации на Украине. Волонтеры, простые граждане, неравнодушные люди поддерживают мужественных земляков автопробегами, организуют флешмобы, отправляют гуманитарную помощь в госпитали, дети посылают письма, рисунки и открытки. А вот наш внештатный корреспондент и большой друг «СЧ» — заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Ольга Павлова выразила свои чувства и переживания в стихах. Проникновенные слова были положены на музыку. Так родилась песня «Здравствуй, милая!».

Музыку к стихам написал руководитель вокального ансамбля «Талисман» МВД по Чувашии Андрей Николаев, и он же исполнил песню. Общественники помогли сделать профессиональную звукозапись в студии. Оператор пресс-службы ведомства снял клип, и все сложилось в единую картину. Музыкальный ролик под хэштэгом #СвоихНеБросаем #СилавПравде #ZаПобеду был размещен в социальной сети ВКонтакте на официальной страничке МВД по Чувашии, а затем и МВД России. И только за прошедшие выходные он набрал свыше 32 тыс. просмотров!

ОЛЬГА ПАВЛОВА, заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии: «На создание репортажей, статей, очерков, а также стихов меня часто вдохновляют наши сотрудники, которые, несмотря ни на какие трудности, самозабвенно посвящают себя очень важному и нужному делу, раскрывают преступления, приходят на помощь людям, оберегают их от беды. Тут трудно остаться безучастной…»

Подписчики, вдохновленные песней, стали оставлять душевные отзывы: «Молодцы! И слова, и исполнение берут за душу», «Спасибо за такую песню. Она нужна сейчас всем нам…» Но, пожалуй, самыми ценными для авторов были отклики от наших бойцов. «Слезы наворачиваются… Спасибо. Нам как раз не хватает… Здесь», — написал один из наших земляков — сотрудник Росгвардии, который сейчас тоже на Украине…

«Приятно, что люди с такой теплотой приняли нашу песню, — признается корреспонденту «СЧ» подполковник внутренней службы. — Она не бравурная, не зовущая на ратные подвиги, а скорее лирическая, про глубоко личное и родное». По словам автора, это откровенный разговор человека, который защищает интересы страны вдали от дома и семьи, со своей супругой. Утешая жену, что с ним все хорошо, он просит ее поставить за него свечу, но не за упокой, а за здравие…

История эта не выдуманная, и ее герои — настоящие, рассказала Ольга Павлова. Она случайно узнала о телефонном разговоре между реально существующей парой. Муж — сотрудник силовых структур участвует в спецоперации на Украине, а супруга, волнуясь и переживая, ждет его в Чебоксарах.

«Несмотря на то, что наши коллеги, братья, военнослужащие проявляют сейчас на полях сражений отвагу, мужество, героизм, всех их объединяет одно желание — выполнить задачу и вернуться живыми домой к своим семьям. Это естественное, правильное желание. И мы всем сердцем тоже этого хотим», — делится эмоциями автор.

Душевная песня Ольги Павловой и Андрея Николаева задумывалась как проект в поддержку наших ребят на Украине. Однако те, кто уже слышал слова, считают, что они без срока давности. Авторы соглашаются, ведь сотрудники подразделений часто выезжают в служебные командировки в зоны конфликтов, которые, бывало, заканчивались трагично для наших парней. Да и какой период истории ни возьми, будь-то война в Чечне, Афганистане, Великая Отечественная война, трогательные стихи нашей коллеги всегда актуальны. А потому, получив столько положительных откликов, талантливые сотрудники МВД решили участвовать со своей песней в фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» Союзного государства. Так что, вероятно, мы еще услышим песню «Здравствуй, милая!..» на большой сцене.