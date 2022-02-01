Кадеты встретились с командирами кораблей «Чувашия» и «Новочебоксарск»

«Банку — под бак, камбуз — заголячить!»

Необычные гости прибыли вчера в чебоксарскую Кадетскую школу № 14, которая носит имя генерал-майора милиции В.А. Архипова. Здесь учатся ребята, которые в большинстве своем планируют связать жизнь со службой в силовых структурах, органах МВД. Со старшеклассниками тут занимаются офицеры полиции, они ведут правовую подготовку, криминалистику, информационные системы на службе в полиции и другие «специфические» предметы. Однако кадетское учреждение знакомит своих воспитанников и с разными военными специальностями. А потому в 14-ю школу поделиться своим профессиональным опытом охотно приезжают не только полицейские, но и росгвардейцы, десантники, летчики, танкисты. В этот раз накануне Дня защитника Отечества кадетов навестили морские офицеры.

Привет из Балтийска!

Причем гости прибыли издалека — из города Балтийска Калининградской области, между прочим, самой западной точки России, где располагается военно-морская база Балтики. В составе Балтийского флота — эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, боевые и десантные катера, подводные лодки. Среди них есть два корабля, которые особенно дороги жителям нашей республики. Это ракетный катер «Чувашия» и базовый тральщик «Новочебоксарск». Напомним, несколько лет назад республика взяла их под свое шефство. Командиры этих кораблей, капитаны 3-го ранга Дмитрий Полищук и Николай Политкин, и прибыли в минувшую субботу в Чебоксары. Прежде чем встретиться с кадетами, за выходные они успели пообщаться с Главой Чувашии Олегом Николаевым.

Рассказав о том, как служат на подшефных кораблях парни из нашей республики, офицеры пригласили руководителя региона приехать на праздник ВМФ в Балтийске, который пройдет летом. Побеседовать с командирами кораблей смогли и родители ребят, проходящих армейскую службу на Балтийском флоте. Посчастливилось мамам и папам поговорить и с сыновьями, правда, уже по видеосвязи.

«Хорошей традицией стало встречаться накануне Дня защитника Отечества с ребятами, которые служат на Балтийском флоте, а именно на боевых кораблях — ракетном катере «Чувашия» и базовом тральщике «Новочебоксарск», с командованием и коллегами, которые представляют органы власти Балтийска и Калининградской области», — приветствовал участников видеовстречи Олег Николаев. Он отметил, что Чувашия является единственным регионом в России, имеющим четыре подшефных корабля: это базовые тральщики «Новочебоксарск» и «Ядрин» (Северный флот), гвардейский ракетный катер «Чувашия» и погранично-сторожевой корабль «Чебоксары», который два года назад передислоцировался на постоянное место жительства в город-тезку.

Олег Алексеевич напомнил собеседникам из Балтийска, что по сторожевику теперь проводятся экскурсии. Ну а в ближайшее время его дооснастят до уровня современного музейного пространства.

Надежду на продолжение дружбы с республикой выразил находящийся по ту сторону экрана глава Балтийского городского округа, председатель окружного Совета депутатов Николай Плюгин. «Уже четверть века мы развиваем сотрудничество с Чувашией, и, несмотря на этот солидный срок, оно все еще крепнет», — заметил он.

Наконец, слово взяли родители. Мамы, понятное дело, разом заволновались, но их подбадривали возмужавшие и повзрослевшие сыновья. Андрей Ижутов, Александр Гаврилов, Артем Десятсков и Валерий Мартьянов просто рассказывали им о своих армейских буднях…

«Не переживайте, парни служат достойно, с честью. Нареканий к ним нет, к выполнению задач все относятся ответственно, — успокоил мам и пап командир базового тральщика «Новочебоксарск» Николай Политкин. — Вот Валерий Мартьянов, например, «загорелся» военно-морской службой и всерьез подумывает о том, чтобы продолжить служить по контракту»…

КСТАТИ Во время видеосвязи участники телемоста не могли не затронуть и ситуацию, которая сейчас разворачивается в Донбассе. По словам Олега Николаева, воспитанные в духе патриотизма, любви к стране и к своей малой родине люди не останутся равнодушными и безучастными к этой гуманитарной трагедии. «Жители Донбасса вынуждены эвакуироваться на территорию России из-за обострения ситуации и появившейся угрозы жизни и здоровью, прежде всего, детям, женщинам и пожилым людям. Чувашия готова принять и оказать всю необходимую поддержку вынужденным беженцам — нашим согражданам, нашему братскому народу», — заявил Глава республики…

«Экипаж — как одна семья»

…О том, как служат наши ребята на «родных» кораблях, расспрашивали потом командиров «Чувашии» и «Новочебоксарска» и кадеты 14-й школы во время урока мужества в актовом зале. Встречу организовал председатель ветеранов ВМФ Чувашии Владимир Крюковский, который на протяжении многих лет активно сотрудничает со школами республики, организует поисковые экспедиции и выезды школьников на подшефные корабли.

«Что нужно, чтобы попасть во флот?» — интересовались у него мальчишки из 11 «П» класса. «Конечно, огромное стремление! Но одного только желания мало, — ответил Владимир Петрович. — К этому нужно готовиться, и прежде всего физически. Чтобы служить на корабле, требуется иметь категорию здоровья «А1». Выносливым нужно быть не только физически, но и психологически».

У офицеров старшеклассники интересовались, как они «доросли» до командиров боевых кораблей, была ли у них морская болезнь, что значит то или иное слово на языке матросов?

«Прибывшим служить на корабль понадобится месяц, чтобы только привыкнуть к нашей терминологии. Кухня у нас — это камбуз, веник — голяк, стол — бак, табуретка — банка. Вот и поди разбери, что тебе командир говорит, когда поручает «заголячить камбуз», — насмешил ребят Николай Политкин. Причем «загуглить» в смартфоне, по его словам, не получится даже у командиров кораблей — исключительно кнопочные телефоны. А потому хочешь не хочешь, а морскую науку придется постигать в ходе общения с коллективом. «Экипаж корабля — как одна семья, — добавил Дмитрий Полищук. — От каждого члена экипажа зависит, выполнит ли корабль поставленную задачу».

Рассказал командир «Чувашии» и об интересных традициях на своем катере. Например, военнослужащие из Чувашии считают своим долгом следить за именной надписью на борту корабля, чтобы она всегда была в чистоте и порядке. Правда, если раньше буквы республики сияли золотистым блеском, сейчас, чтобы привести корабли к единому виду, их пришлось перекрасить в белый цвет.

СПРАВКА «СЧ» 25 лет длится дружба Чувашии с войсковыми частями Балтийского флота. Ежегодно в осенний или весенний призыв на флот отправляются служить 10 чувашских парней, часть из них удостаивается чести служить на подшефных кораблях республики.

«Что в профессии нравится больше всего?» — прозвучал вопрос из зала.

«Бескрайнее синее море!» — почти хором отвечали командиры. Однако чтобы понять, что такое море, одного года армейской службы, по их словам, маловато. За это время можно, пожалуй, лишь только изучить корабль. Ну а чтобы прочувствовать военно-морскую «романтику» и стать настоящим профи, нужны годы…

Неформальное общение со старшеклассниками продолжилось позднее — после плац-парада в спортзале, где лучшие воспитанники школы продемонстрировали строевую подготовку. Здесь же давние партнеры школы — Управление Росгвардии по Чувашии совместно с ветеранами Афганистана — организовали выставку исторического вооружения, а также саперной экипировки и оборудования.

Кстати, росгвардейцы тоже провели в кадетской школе урок мужества, правда, в младших классах. «Самое интересное, когда в начале урока мы спросили у детей, кто хочет служить в армии, руки в основном подняли девочки. Так что нам еще есть над чем работать. Понятно, что не все здешние ребята станут полицейскими, сотрудниками Росгвардии, военными. Мы просто хотим увлечь ребят, заинтересовать, показать, как это почетно служить Родине, — сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Чувашии по военно-политической работе Андрей Спирев. — Уверен, со временем мальчишки в этой кадетской школе возмужают и к концу обучения станут достойными защитниками Отечества»…

Фото Олега Мальцева