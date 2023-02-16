В Росгвардии рассказали об изменениях в оружейном законодательстве

В прошлом году в России в Закон «Об оружии» несколько раз вносили ряд серьезных поправок, ужесточающих требования к владельцам оружия и тем, кто имеет право на его приобретение. Основания на то имеются — еще совсем недавно страну сотрясали известия о стрельбе в учебных заведениях… В Чувашии, к счастью, преступлений с применением оружия в последнее время не было, а в целом, по оценке Управления Росгвардии по Чувашии, владельцев пистолетов и винтовок с каждым годом становится меньше. Обо всех изменениях в сфере оборота оружия в пресс-центре «СЧ» рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Чебоксарам и Новочебоксарску Управления Росгвардии по Чувашии Андрей Мулендеев.

За добровольную сдачу — вознаграждение

Сегодня в республике различными видами оружия легально владеют более 14 тысяч человек. В общем арсенале у жителей Чувашии находится порядка 25 тысяч единиц оружия. Есть оно и в пользовании у 65 юридических лиц, а шесть организаций имеют лицензию на торговлю. Каждый владелец оружия — на строгом контроле у росгвардейцев. В прошлом году, например, сотрудники ведомства проверили всех без исключения хозяев стволов. Без нарушений не обошлось — на них составили более 400 протоколов об административных правонарушениях. По различным основаниям изъяли свыше 900 единиц оружия и семи тысяч штук боеприпасов.

Еще у сотни человек аннулировали разрешение на хранение и ношение оружия. Таких случаев стало больше — связано это с тем, что люди привлекались к административной ответственности, предусматривающей административный арест. А это уже основание для аннулирования лицензии и разрешения. Чаще всего попадались нарушители дорожного движения, не оплатившие вовремя штраф.

К СВЕДЕНИЮ По сравнению с прошлым годом владельцев оружия в Чувашии стало меньше почти на 500 человек. Их средний возраст — 50 лет. Самому старшему — 91 год.

Были и случайные потери опасной вещицы. Так, сейчас находятся на розыскном учете восемь единиц оружия: кто-то случайно выронил в реку из лодки во время охоты, кто-то потерял по своей невнимательности. По новому закону об утере оружия владелец обязан сообщить в Росгвардию или органы внутренних дел в течение суток. Раньше такого ограничения по времени не было.

Впрочем, как всегда подчеркивают в Управлении Росгвардии по Чувашии, хранящиеся незарегистрированные обрезы и наганы всегда можно добровольно сдать и получить за это деньги. В прошлом году, например, в республике 47 человек предоставили 35 единиц оружия, семь основных частей к нему, свыше шести тысяч патронов и полкилограмма пороха. За все государство выплатило «сложившим» оружие около 340 тысяч рублей.

«Незаконно хранящееся оружие необходимо сдавать в органы внутренних дел. Проще получить за это деньги, чем хранить его дома и нести ответственность по закону», — предупредил Андрей Мулендеев. Вопросы принесшему оружие, по его словам, конечно, зададут, но если это было сделано добровольно, человек освобождается как от административной, так и уголовной ответственности. «Если в его действиях не содержится состава преступления», — уточнил сотрудник Росгвардии.

Так, в конце 2021 года жительница Чебоксар, разбирая после смерти мужа его вещи, обнаружила большое количество патронов для малокалиберного оружия. О находке она тут же сообщила, за что получила крупную сумму.

Цифра Около 340 тысяч рублей выплатили в Чувашии в прошлом году людям, сдавшим оружие.

Но не все такие сознательные, сетуют в Росгвардии. Случаи, когда предметы вооружения после смерти владельца продолжают храниться дома, довольно распространены. «Что с ними делать? Самое правильное решение — сдать в органы внутренних дел либо позвонить в Росгвардию. Причем сделать это надо до вступления в наследство. Можно даже самим не носить, по дороге всякое может случиться, — сотрудники приедут, все оформят, проведут проверку, по итогам которой будет выплачено денежное вознаграждение», — подсказывает Андрей Мулендеев. Кстати, в Чебоксарах за сдачу незарегистрированного гладкоствольного оружия можно получить до 8 тысяч рублей, за обрез — до 10 тысяч рублей.

Чаще всего стволы находят в лесу — их теряют незадачливые охотники, но несколько лет назад на сверток с «Сайгой» наткнулся экскаватор прямо на одной из чебоксарских стройплощадок.

Напомнили в Управлении Росгвардии по Чувашии и о требованиях к хранению оружия и патронов. Держать их нужно по месту жительства в специальных запирающихся на замок металлических сейфах, а ключи от них должны быть только у владельцев. В противном случае, если оружием воспользуется посторонний, отвечать придется не только ему, но и хозяину вооружения.

Со всей строгостью закона

Законодательство об оружии — одно из часто меняющихся. Последние важные нововведения в Федеральный закон «Об оружии» приняли 29 декабря 2022 года. Как рассказали в Росгвардии, теперь всех желающих приобрести «огнестрел» подвергнут дополнительной предварительной проверке. Ее будут проводить сотрудники органов внутренних дел или ФСБ на предмет «наличия опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности».

Что это значит? Как объяснил Андрей Мулендеев, человека, впервые приобретающего оружие, проверят «более глубоко», и если будет вынесено заключение о наличии такой опасности, это станет основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия. Действовать такой запрет будет два года. Исключение составят военнослужащие и представители коренных малочисленных народов. Важный момент — аналогичную проверку могут провести и в отношении тех, кто уже имеет лицензию. По ее результатам могут аннулировать разрешение на оружие.

Кроме того, расширен круг категорий граждан, кому по новому закону не будут выдавать лицензию.

На первом месте в этом списке фигуранты уголовных дел — подозреваемые или обвиняемые в совершении умышленного преступления. Следом — освобожденные судом от уголовной ответственности за умышленное преступление по нереабилитирующим основаниям.

«Если раньше суд назначал судебный штраф и человек считался юридически не судимым и сохранял право на приобретение оружия, то сейчас в течение двух лет со дня вынесения решения суда человек не сможет получить лицензию и разрешение, а разрешение, которое у него есть, будет изъято», — пояснил Андрей Мулендеев.

Не получат лицензию и водители, привлеченные к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Весьма, кстати, многочисленная категория граждан. «Отказники» не смогут уйти от ответственности: вместе с водительским удостоверением их лишат еще и права владения оружием.

Запрет будет действовать год со дня окончания срока, в течение которого человек считается подвергнутым административному наказанию. Раньше, кстати, за отказ от медосвидетельствования таких строгостей не было. Сейчас этот пробел в законодательстве устранен: не захотел дыхнуть в трубочку — не получишь право на приобретение оружия.

И еще несколько важных изменений. Если нет постоянного места жительства (например, снялся с регистрации и нигде не прописался), это тоже основание для изъятия оружия. Мера будет действовать до тех пор, пока человек не определится со своим адресом. «Мы всегда должны знать, где хранит оружие владелец. О переезде не позднее двух недель нужно нас уведомить», — заметил представитель Росгвардии.

Есть и такая категория, как списанное оружие. Под ним понимается оружие, в конструкцию которого были внесены изменения, не позволяющие сделать выстрел. Если раньше оно приобреталось, хранилось и передавалось без какого-либо контроля, то с июля прошлого года все списанное оружие подлежит регистрации в Росгвардии. Отдельное разрешение на него не выдается, но с момента приобретения в течение двух недель человек должен поставить его на учет. В случае продажи такого оружия, договор о сделке необходимо оформить также в Росгвардии. А если списанное оружие было приобретено до вступления в силу закона, до 1 июля 2022 года, владельцы должны до 1 июля этого года поставить его на учет.

Ставится на учет и так называемое наградное оружие, которое, как правило, вручают ведомства за большие заслуги.

Особенно строг закон к судимым. Такие люди не смогут получить лицензию.

КСТАТИ

Никаких трофеев не брать

Особое пожелание в Росгвардии адресовали мобилизованным и добровольцам, участвующим сейчас в специальной военной операции на территории бывшей Украины. «Каким бы ни было желание, никаких трофеев с фронта не привозить. Это предметы вооружения, оборот которых ограничен. На все оружие нужно получать лицензию и разрешение», — отметил Андрей Мулендеев.

Кроме того, мобилизованные и добровольцы, имеющие личное оружие, на время службы могут сдать его на бесплатное хранение в Росгвардию или органы внутренних дел. Но это не обязанность, а право. «Если человек считает, что так будет безопаснее, он может воспользоваться такой возможностью», — добавили в ведомстве.