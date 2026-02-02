В Чувашии обновили более 180 социальных объектов по программе «ЕР» в 2025 году

В республике, в частности, капитально отремонтировали 51 медицинскую организацию первичного звена.

Реализация народной программы «Единой России» позволила построить и обновить в Чувашии в 2025 году 184 социальных объекта. Об этом ТАСС сообщил Председатель Правительства Чувашской Республики Сергей Артамонов по итогам рабочих встреч в Комсомольском и Канашском округах, где представили годовые итоги социально-экономического развития.

«По народной программе «Единой России» в 2025 году построены и обновлены 184 соцобъекта в Чувашии», — отметил Артамонов. В частности, в республике капитально отремонтировали 51 медицинскую организацию первичного звена, благоустроили 48 общественных территорий, обновили 29 сельских культурно-досуговых учреждений. Кроме того, отремонтировали 570 км дорог.

К примеру, в Комсомольском округе реализовали 10 проектов. В муниципалитете построены и отремонтированы дороги в двух деревнях, а также участок дороги Цивильск — Ульяновск — Комсомольское. Также завершено строительство отделения общей врачебной практики и двух фельдшерско-акушерских пунктов, капитально отремонтирована поликлиника, обновлена Комсомольская средняя школа № 1, достроен многофункциональный спорткомплекс в селе Старочелны-Сюрбеево.

В Канашском округе реализовано 7 проектов, в том числе обновлены участки дорог, ведущие от трассы Цивильск — Ульяновск до четырех населенных пунктов. Также капитально отремонтировано здание Большебикшихского сельского Дома культуры, Шальтямской основной общеобразовательной школы имени Е. Анисимова, построены сети электроснабжения от подстанции Лесная до деревни Малые Бикшихи.

«Республика одна, народ один. Программ развития много, но все они синхронизированы между собой. В 2024 году завершилась реализация Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии, и Правительством разработан новый документ на следующую пятилетку. Теперь подошел к концу срок реализации народной программы «Единой России», поэтому партия объявила сбор предложений от населения для включения в новый документ на 2026-2030 годы», — отметил Артамонов.

ТАСС, 25.02.2026