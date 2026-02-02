Разработки чувашских инженеров открывают новые возможности

Высокие технологии на службе у человека

В Москве завершился IV Форум будущих технологий, в котором принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. Деловая программа включала в себя обсуждение интеграции биотехнологий в промышленность, сельское хозяйство, а также создание отечественных материалов, конкурентоспособных на мировом рынке.

Главным событием двухдневного форума стало пленарное заседание «Биоэкономика для человека», на котором выступил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства затронул вопросы развития научных знаний в стране. «В этом году мы приступили к реализации национального проекта по биоэкономике. Его принципиальная задача — обеспечить суверенитет по ряду критических направлений в этой сфере, а там, где у нас уже есть потенциал, заделы, выйти на лидирующие позиции», — сказал, в частности, Владимир Владимирович.

И Чувашия активно участвует в этом процессе. В последнее время республика уверенно показывает, как региональные проекты становятся частью общенациональной стратегии. Об этом подробно рассказал Олег Николаев. «Наши предприятия уже демонстрируют, как высокие технологии служат людям. Реализуемые в Чувашии проекты — часть работы по созданию экономики замкнутого цикла, где ресурсы используются эффективно, а природа остается чистой», — заявил Олег Алексеевич.

Один из ярких примеров — чебоксарское предприятие «Сеспель». Совместно с НИИЭФА имени Д.В. Ефремова (входит в «Росатом») и при поддержке Правительства республики здесь создали отечественную магнитолевитационную транспортную систему (маглев). Технология позволяет перевозить грузы со скоростью свыше 500 км/ч. Инфраструктура обойдется дешевле обычной, обслуживание потребует меньше затрат, а вредные выбросы отсутствуют. Сейчас идет подготовка к строительству испытательного полигона. Такой транспорт сможет связать удаленные уголки страны за 20 часов и откроет новые возможности для логистики внутри России и за ее пределами.

Кроме того, в Новочебоксарске на заводе «Хевел» осуществляется полный цикл по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей нового поколения. Здесь применяют технологию гетероструктурного перехода, которая повышает эффективность преобразования солнечного света в электричество. Предприятие выпускает решения для самых разных задач: от панелей для частного дома до масштабных солнечных электростанций.

Еще один пример успешной работы — Центр компетенций по производству хмеля. Специалисты лаборатории разработали первую в России отечественную методику фитосанитарного мониторинга заболеваний хмеля, а также методику определения чистосортности посадочного материала. Для ее создания в республике был выделен значительный объем субсидий. Здесь также освоена технология выращивания оздоровленных саженцев in-vitro — до 50 тысяч в год. Параллельно создана линейка специализированной сельхозтехники для хмелеводов.