Решения «Единой России» помогают раскрыть промышленный потенциал Чувашии

Курс на технологическое лидерство

В Екатеринбурге прошел первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия». Тема обсуждения — развитие промышленности и достижение технологического суверенитета — задала тон всей дискуссии с участием первых лиц государства. Участники форума, среди которых были председатель партии Дмитрий Медведев и первый вице-премьер Денис Мантуров, не только подвели промежуточные итоги выполнения народной программы, но и наметили векторы развития на перспективу. И у Чувашии в этой новой индустриальной картине страны есть свое весомое слово.

Открывая форум, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» как правящая партия стояла у истоков принятия десятков законов о поддержке производства и внедрении новых технологий. «Если бы это не было сделано, мы бы подошли к периоду СВО совершенно в другом состоянии», — отметил он, добавив, что за время действия народной программы в развитие промышленности было направлено более 300 млрд рублей инвестиций.

Под патронажем «Единой России» удалось совершить качественный рывок в оборонно-промышленном комплексе, расширить производство композитов, возродить гражданское авиастроение. «За всеми этими успехами стоят конкретные люди. Это трудовые коллективы, научные институты, предприятия», — акцентировал политик.

Особое внимание было уделено формированию будущей программы партии. Дмитрий Медведев объявил о сборе предложений на сайте естьрезультат.рф, отметив, что впервые в документе появится отдельный раздел, посвященный промышленности, робототехнике, беспилотным системам и новым материалам.

С подробным докладом о выполнении положений народной программы выступил первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Он сообщил, что за последние пять лет в стране создано около 120 новых индустриальных парков и технопарков. Региональные фонды развития промышленности с 2021 года поддержали почти 4,5 тыс. проектов на 160 млрд рублей.

«Еще один важнейший социально-экономический аспект народной программы связан с подготовкой кадров», — напомнил Денис Мантуров, приведя в пример проект «Профессионалитет» и сеть передовых инженерных школ.

Важный акцент партия делает на разработке и внедрении высокотехнологичных станков и промышленных роботов, поскольку от темпов решения этой задачи зависит переход к экономике высоких зарплат, а значит — и благополучие граждан.

Тезисы, прозвучавшие в Екатеринбурге, находят прямое подтверждение в Чувашской Республике. Сегодня регион не просто следует в фарватере федеральной политики, но и формирует собственные точки роста, которые уже дают результат для людей.

Глубокая переработка и рабочие места

В конце января Глава Чувашии Олег Николаев дал старт работе первой линии современного деревоперерабатывающего комплекса ООО «Анмар» в Алатыре. Это предприятие полного цикла, где вместо экспорта сырья налажен выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью: домокомплекты из клееного бруса, мебельные щиты. Инвестиционный проект, включенный в перечень приоритетных, создаст 162 новых рабочих места. Примечательно, что все оборудование комплекса — отечественное, что полностью коррелирует с задачей импортозамещения, обозначенной на форуме.

«Мы запускаем первую линию самого современного деревоперерабатывающего комплекса в Чувашии. Переработка долгое время оставалась нашим слабым звеном. Открытие этого производства дает мощный импульс для изменения ситуации», — подчеркнул на церемонии открытия Олег Николаев.

Беспилотные системы и кооперация

В фокусе особого внимания «Единой России», как отметил Денис Мантуров, находится развитие беспилотных авиационных систем. Чувашия уже формирует собственную производственную базу в этой сфере. Четыре предприятия республики специализируются на выпуске летательных аппаратов, десятки компаний задействованы в производстве комплектующих — от электронных модулей до систем управления. Это не просто цифры, это выстраивание кооперационных цепочек, которые обеспечат региону место в новом технологическом укладе.

Продовольственная безопасность и поддержка производителей

Вопросы обеспечения продовольственной безопасности — еще один приоритет партии. В Чувашии эту задачу решают через поддержку переработки. До конца 2026 года в Цивильском округе на базе бывшего молочного завода планируется запустить масложировой комбинат. Инвестор — компания «Новый регион» — уже приступил к демонтажным работам. «Глава Чувашии ставит задачу перерабатывать всю производимую в регионе сельхозпродукцию на нашей территории, оставляя добавленную стоимость в республике», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев. Субсидии на оборудование и поддержка инвесторов позволяют запускать такие производства, создавая новые рабочие места для сельчан.

Благодаря модернизации производств и запуску новых линий прогноз социально-экономического развития республики на ближайшие три года предполагает устойчивый рост индекса промпроизводства (3,2–3,8% ежегодно) и, как следствие, увеличение заработной платы.

На площадке завода «Аквапром», например, при поддержке Фонда развития промышленности модернизируют оборудование. Это не только укрепляет позиции предприятия на рынке, но и позволяет повышать производительность труда, а значит — создавать условия для более высоких заработков коллектива.

Форум в Екатеринбурге наглядно продемонстрировал: совместные акценты Правительства и партии работают на конкретный результат. Для Чувашии участие в этой повестке — возможность не только отчитаться о сделанном, но и заявить о своих амбициях. Республика доказывает, что готова быть частью большой промышленной перезагрузки страны, создавая современные производства и возвращая людям гордость за труд на родной земле.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, «самый ценный капитал — это доверие людей. Наша задача — заслужить и оправдать это доверие». Промышленное развитие Чувашии, подкрепленное реальными инвестициями и новыми рабочими местами, — лучшее подтверждение тому, что этот курс выбран верно.

