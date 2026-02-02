Студент догадался об обмане через месяц

Учащийся одного из колледжей Чебоксар стал жертвой телефонных мошенников. В конце января ему позвонила неизвестная, представившись секретарем учебного заведения, и, назвав личные данные парня, попросила продиктовать код из СМС — якобы для создания электронного дневника.

После передачи информации молодому человеку начали поступать звонки от «представителей» портала госуслуг, Минфина, банка и полиции. Юношу убедили, что его личные данные похищены и от его имени могут быть направлены деньги на противозаконные цели, что повлечет уголовную ответственность. Студент, используя телефоны матери и бабушки, перевел на счета, указанные злоумышленниками, 100 тыс. рублей.

О том, что стал жертвой обмана, он понял лишь спустя месяц. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция напоминает: любые требования назвать коды из СМС или перейти по ссылке — повод немедленно прекратить разговор. Полученную информацию необходимо проверять самостоятельно, перезванивая по официальным или известным вам номерам, например, куратору учебной группы.