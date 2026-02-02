Студент догадался об обмане через месяц

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Учащийся одного из колледжей Чебоксар стал жертвой телефонных мошенников. В конце января ему позвонила неизвестная, представившись секретарем учебного заведения, и, назвав личные данные парня, попросила продиктовать код из СМС — якобы для создания электронного дневника.

После передачи информации молодому человеку начали поступать звонки от «представителей» портала госуслуг, Минфина, банка и полиции. Юношу убедили, что его личные данные похищены и от его имени могут быть направлены деньги на противозаконные цели, что повлечет уголовную ответственность. Студент, используя телефоны матери и бабушки, перевел на счета, указанные злоумышленниками, 100 тыс. рублей.

О том, что стал жертвой обмана, он понял лишь спустя месяц. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция напоминает: любые требования назвать коды из СМС или перейти по ссылке — повод немедленно прекратить разговор. Полученную информацию необходимо проверять самостоятельно, перезванивая по официальным или известным вам номерам, например, куратору учебной группы.

Опубликовано: 27 февраля 2026 г.


Читайте также:

Как "невесты" из Чебоксар выманивали деньги у китайских женихов
Крадут миллионы, не отходя от телефона
В университете научили беречь деньги
Интернет-мошенники добрались до ректора университета «Дубна», уроженца Новочебоксарска Андрея Деники...
567 млн рублей похитили мошенники у жителей Чувашии с начала года
Поставь мошенников «на паузу»: поспешишь — останешься без денег
Новые правила для граждан и фастфуда
Телефонные мошенники представляются сотрудниками налоговой службы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.