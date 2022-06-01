Судимым лицензии не видать: вступают в силу поправки в Закон «Об оружии»

По ком «стреляет» закон об оружии

29 июня этого года вступают в силу изменения, внесенные в федеральный Закон «Об оружии». Об основных изменениях в законодательстве журналистам рассказали заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашии Вячеслав Рыскин и начальник отдела ЛРР по городам Чебоксары и Новочебоксарск Андрей Мулендеев.

Мечтай об оружии в 21 год

Вячеслав Рыскин подтвердил, что основанием для проведения реформы в оружейном законодательстве послужили трагические события в учебных заведениях Керчи и Казани.

— Был проведен тщательный анализ обстоятельств, ставших причиной преступлений, изучены психологические особенности молодых людей, которые их совершили, проверена законность получения и владения оружием, его применения в указанных учреждениях, — пояснил Вячеслав Рыскин. — После этого Росгвардией была подготовлена докладная записка для внесения изменений в законодательство. Закон по ряду причин был принят не сразу. Но как раз эта отсрочка дала возможность законодателю определить круг лиц, у которых останется льгота на приобретение оружия с 18 лет.

ДОСЬЕ «СЧ» По данным регионального управления Росгвардии, на 1 июня 2022 года на территории Чувашии зарегистрировано свыше 15 тыс. граждан, в пользовании которых находится более 25 тыс. единиц оружия. В основном граждане приобретают оружие для охоты (более 22 тыс. ед.), но есть и те, кто держит его в целях самообороны (свыше 2,5 тыс. ед.), любителей коллекционирования оружия не так много – порядка 20 граждан. Средний возраст владельцев оружия на сегодняшний день — 50 лет, а самому возрастному хозяину оружия 95 лет.

Итак, рассказали представители Росгвардии, по новому закону право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны теперь будут иметь россияне, которым исполнился 21 год. Напомним, до принятия поправок это можно было сделать с 18 лет, а если речь шла о травматическом оружии – то с 21 года.

Но при этом закон предусматривает ряд исключений, позволяющих гражданам, как и ранее, получать лицензии и владеть оружием с 18 лет. Это относится к действующим военнослужащим, к тем, кто прошел службу по призыву, чья трудовая деятельность связана с использованием оружия (например, работа охранником с соответствующим допуском), если человек занимается стрелковым спортом, представителям малочисленных народов, для которых охотничий промысел постоянный.

При этом россияне, достигшие 21 года, могут приобрести только гладкоствольное огнестрельное оружие не более чем с двумя стволами и без магазина, то есть когда возможно произвести максимум два выстрела. Это требование для всех, чей стаж владения оружием меньше двух лет.

Раньше было по-другому. Вячеслав Рыскин привел пример: молодой человек, который произвел массовый расстрел в гимназии в Казани, имел при себе гладкоствольное пятизарядное оружие. «Все эти введенные в закон поправки, как мы считаем, должны в первую очередь дисциплинировать добросовестных владельцев оружия и соответственно поставить препоны к получению лицензии и разрешений для недобросовестных владельцев», — подытожил Вячеслав Евгеньевич. «Кстати, у нас на территории Чебоксар ежегодно выделяется 120 тысяч рублей на поощрение тех, кто добровольно приходит к нам и сдает оружие, патроны, порох, и они осваиваются», — напомнил Андрей Мулендеев.

В законе уточнены правила приобретения и владения охотничьим оружием с нарезным стволом и общее количество оружия, которым вправе владеть наши граждане. Кстати, в законе уточняется и определение гладкоствольного и нарезного оружия. До реформы оружие относилось к гладкоствольному или нарезному в зависимости от имеющихся нарезов в стволе. Но существовал пробел — оружие с частичной нарезкой относилось к гладкоствольному. Теперь такое оружие тоже будет считаться нарезным и требовать отдельного разрешения после пяти лет стажа владения гладкоствольным. И, разумеется, каждые пять лет надо проходить перерегистрацию. Очень важно в новом законе конкретное определение количества оружия, которое разрешено иметь россиянам. В общей сложности не более десяти огнестрельных единиц, — к примеру, пять гладкоствольных длинноствольных ружей и пять же нарезных.

Если были проблемы с законом

Вячеслав Рыскин заметил, что «очень сильно расширен» перечень ограничений при выдаче лицензии на приобретение и использование гражданского оружия. А именно — лицензия не выдается гражданам, ранее имевшим проблемы с законом. Закон особенно категоричен к гражданам, имеющим снятые или погашенные судимости за умышленные, тяжкие и особо тяжкие преступления, с применением оружия, взрывчатки или наркотических средств.

В этом же перечне преступления террористической и экстремистской направленности, насилие в отношении несовершеннолетних. Лицензия также недоступна неоднократно судимым гражданам. То есть законодатель по инициативе Росгвардии расширил этот перечень насколько возможно, пытаясь минимизировать ту опасность и угрозу, которые могут исходить для граждан со стороны владельца оружия.

Кстати, изменения в законодательстве ощутят на себе и лица, совершившие некоторые административные правонарушения. К примеру, в выдаче лицензий откажут гражданам, привлеченным к ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом виде или передачу управления машиной другому человеку, который тоже подшофе, злоупотребляющим психотропными веществами без назначения врача. Такие нарушители не смогут получить лицензию в течение года со дня окончания срока назначенного им административного наказания. Кроме тех, у кого были проблемы с законом, жизнь усложнится также у семейных дебоширов, любителей решать домашние проблемы с помощью кулаков. Как говорится, еще и оружие им подавай….

Неизменными остались требования к порядку хранения оружия и патронов. Напомним, владельцы оружия и патронов должны хранить их по месту жительства в безопасных местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия.

Но по новым правилам они обязаны предоставлять доступ к местам хранения должностным лицам, контролирующим соблюдение законодательства об оружии. При этом в законе не говорится, о каких видах оружия идет речь, а значит, предъявлять к осмотру необходимо в том числе и списанное. Для владельцев оружия это означает, что избежать осмотра оружейных запасов на законном основании не получится. А за отказ закон разрешает аннулировать лицензию либо разрешение на оружие.

Пропал карабин? Сообщи в Росгвардию

Старое законодательство не устанавливало сроков сообщения в Росгвардию об утрате гражданином оружия, равно как и ответственности за их превышение. Фактически до следующей проверки хранения оружия о его утрате можно было не сообщать без последствий. Теперь на это установлен предел — сутки с момента пропажи.

Также новый закон установил дополнительные ограничения на оборот списанного оружия. Под списанным понимается оружие, в конструкцию которого были внесены изменения, исключающие возможность выстрела патроном. О хранении такого оружия, его покупке или продаже будет необходимо уведомить Росгвардию. Разрешений на продажу и хранение не требуется. Кстати, штрафы за нарушение правил хранения и пользования оружием будут увеличены.

Еще одна очень важная законодательная новелла. Теперь любое оружие отнесено к источникам повышенной опасности. Раньше только суд решал вопрос о том, какой предмет относится к таким источникам. Эта неопределенность устранена. И владелец будет обязан возместить любой вред, причиненный его оружием, вне зависимости от того, кто им воспользовался. Избежать этого можно лишь при обстоятельствах непреодолимой силы и если будет установлена вина самого потерпевшего.

Принятие отмеченных поправок должно в значительной мере сократить количество правонарушений, а также преступлений с применением оружия. Тем, кто уже владеет оружием или только планирует его приобрести, придется быть более законопослушными и соблюдать закон. Но вот станут ли соблюдать и есть ли лазейки, чтобы противозаконно завладеть оружием?

— В рамках рассмотрения заявления претендента на оружие проверяются все данные о нем по информационно-справочным учетам, — пояснил Вячеслав Рыскин. – И только после этого принимаются решения о выдаче ему лицензии или разрешения либо об отказе в выдаче этих документов. При отказе и будут расписаны основания, внесенные в законодательство. К примеру, Иванов Иван Иванович ранее был судим за такое-то преступление. Соответственно, это будет основанием для отказа в выдаче лицензии либо разрешения. Мы также находимся под надзором прокуратуры, которая проверяет, правомерно ли мы выдали лицензию или отказали в этом.

Андрей Мулендеев добавил, что лицензия выдается на пять лет, а за это время может всякое случиться, поэтому в течение этого времени владельцев оружия ежегодно проверяют на предмет их законопослушности, и изымают оружие, если кто-то переступил черту, оговоренную в законе.

На брифинге отметили, что в Чувашии количество оружия у граждан незначительно снизилось, да и самих владельце стало меньше. Такая тенденция наблюдается последние три года.