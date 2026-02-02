Год начался с позитивной динамики

Строить жильё для работников бюджетной сферы

На еженедельной планерке у Главы республики Олега Николаева обсудили итоги мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. К примеру, только в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы состоялось более 8 тыс. различных акций с общим охватом свыше 150 тыс. человек. Накануне 23 февраля прошли уроки мужества с участием ветеранов и бойцов СВО, праздничные концерты, круглые столы.

Как рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, все государственные театральные учреждения подготовили спектакли на патриотическую тему. В ТЮЗе состоялось мероприятие под девизом «В театр с папой», в ДК тракторостроителей — концерт «Время героев». Во всех округах были организованы конкурсы патриотической песни, а в библиотеках открыты выставки по теме «Есть такая профессия — Родину защищать». На мемориале «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском округе почтили память тружеников тыла. В кинозалах идут показы современных фильмов о Великой Отечественной войне.

В столице Чувашии в эти дни состоялся новый военно-патриотический фестиваль «Чебоксары — сила традиций! Время быть вместе!». О том, как он проходил, доложил глава города Станислав Трофимов. Форум объединил более 25 тыс. горожан. Парадом промаршировали юнармейцы и кадеты, работали различные площадки, где можно было, например, освоить курс молодого бойца. В это же время открылась фотовыставка, посвященная героям России.

На заседании были заслушаны итоги социально-экономического развития республики за январь текущего года. Министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова доложила, что, по предварительным данным, индекс промышленного производства в этом месяце составил 97% к уровню января прошлого года, индекс обрабатывающих производств — 96%. Предприятиями республики отгружено продукции на сумму 42 млрд рублей, что на 8% превышает показатель января 2025 года. Объем отгрузки обрабатывающей отрасли — 106%, или 85,7% от общего объема. Индекс в сельском хозяйстве по итогам 2025 года составил 110,1%. Оборот розничной торговли в январе достиг 101,7%. А вот в строительстве индекс 99%. Жилья введено в эксплуатацию более 84 тыс. кв. м. Средняя зарплата выше среднереспубликанского уровня в Новочебоксарске и еще в 14 округах.

«Сейчас в республике прослеживается твердая база для уверенного продолжения года. Есть резервы по дальнейшему экономическому росту. Задача — обеспечить реализацию системных мер посредством предоставления и расширения государственной поддержки предприятий. На это исполнительные органы власти ориентирует Глава Чувашии», — отметила Лариса Рафикова.

Докладывая об исполнении бюджета республики, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков отметил значительный рост годовых плановых назначений. Доходы консолидированного бюджета ожидаются в объеме 125,5 млрд рублей, расходы — 131,6 млрд рублей. Для сравнения: в 2025 году на аналогичный период показатели составляли 115 млрд рублей и 119,6 млрд рублей соответственно.

Подобная ситуация складывается и по республиканскому бюджету: в текущем году планируется получить 108,6 млрд рублей доходов, по расходам плановые цифры — 114,6 млрд рублей (год назад — 100,1 млрд рублей и 104,5 млрд рублей соответственно). Как обозначил руководитель Минфина, в январе наблюдалась достаточно положительная динамика.

На 1 февраля текущего года доходы консолидированного бюджета выросли на 10,2% и составили 14 млрд рублей. Собственные поступления увеличились на 19,1% — до 5,3 млрд рублей. Это обусловлено увеличением налоговых поступлений, в том числе выросшего в 1,7 раза налога на прибыль организаций и неналоговых доходов — за счет средств от размещения временно свободных остатков на едином казначейском счете. Расходы консолидированного бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились на 3,4%. «В основном все расходы января — текущего характера: на содержание учреждений, заработную плату и так далее», — пояснил Михаил Ноздряков. При этом, по его словам, зафиксирован существенный рост расходов по затратам на национальную экономику и ЖКХ. Государственный долг на 1 февраля 2026 года составил 11,5 млрд рублей и, как и прежде, в полном объеме представлен бюджетными кредитами и государственной гарантией.

Олег Николаев констатировал, что Чувашия начинает год с позитивной динамикой социально-экономического развития и ростом собственных доходов. «Рост бюджетных показателей — это возможность реализовать больше важных задач для жителей, но одновременно это требует максимальной эффективности и контроля. У нас становится больше задач по всем направлениям. Поэтому важно постоянно внимательно следить за всеми проектами и быть очень требовательными к их выполнению. Если видим какие-то сложности или риски, решения нужно принимать здесь и сейчас. Вся работа должна идти максимальными темпами», — подчеркнул Олег Николаев.

Также на планерке обсуждалась реализация программы поддержки муниципалитетов в обеспечении служебным жильем работников бюджетной сферы. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, при первом уточнении республиканского бюджета на 2026 год на приобретение служебного жилья предусмотрено 69,4 млн рублей. Средства направят девяти муниципалитетам на условиях софинансирования: половину расходов берет на себя республика, вторую — местный бюджет. Планируется приобрести 48 квартир, 43 из них будут расположены в сельской местности.

Лидером по количеству жилья станет Вурнарский округ. Там планируют приобрести 15 квартир. В Алатырском муниципалитете — 10, в Мариинско-Посадском и Урмарском — предусмотрено по шесть квартир, в Новочебоксарске — пять, в Козловском и Комсомольском округах — по две, в Красночетайском и Янтиковском — по одной.

Такой подход уже доказал свою эффективность в 2025 году. В Красночетайском округе благодаря программе ключи от служебного жилья получили сразу 10 специалистов: медработники, учителя и участковый уполномоченный. Аналогичный опыт внедрили в Козловском и Янтиковском округах.

Сегодня муниципалитетам республики требуется 402 служебные квартиры, 363 из которых — в сельской местности. Строительство нового жилья не только решит жилищный вопрос специалистов, но и станет стимулом для обновления облика чувашских сел.

Глава региона напомнил о своем поручении руководителям муниципалитетов до 1 июля завершить формирование земельных участков под многоквартирную застройку: «Потребность в жилье в республике по-прежнему высокая. Нужно наращивать объемы строительства, а не ограничиваться покупкой квартир на вторичном рынке. Там, где начинается стройка, появляется перспектива развития. Продуманная работа в этом направлении поддержит социальные программы и придаст импульс рынку строительства по всей Чувашии».