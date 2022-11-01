Глава Чувашии провел командно-штабные учения по гражданской обороне

На этой неделе в республике прошли командно-штабные учения по гражданской обороне. Проводились они под руководством Главы Чувашии Олега Николаева в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации.

В командно-штабной тренировке, которая охватила все города и муниципальные районы Чувашии, приняли участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации, расположенные на территории республики. В ходе тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным, на практике отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В Чебоксарах, например, одной из вводных стала ликвидация последствий условного взрыва в одном из административных зданий. Работники экстренных служб и спасатели провели разборку завалов и эвакуировали условных пострадавших. Сотрудники Росгвардии обследовали место ЧП на наличие взрывоопасных предметов. А разведка территории и оценка масштаба разрушений проводилась с использованием беспилотных авиационных систем МЧС России. В Урмарском районе участники учений боролись с последствиями разлива нефти (согласно легенде возле населенного пункта Чубаево произошел сход двух вагонов с нефтепродуктами). В Канаше и Новочебоксарске тушили пожары — в городской спортшколе и на «Химпроме», а в Вурнарах ликвидировали производственное ЧП на Вурнарском заводе смесевых препаратов.