В Чувашии прошла масштабная образовательная конференция для педагогов

На площадке cредней общеобразовательной школы № 65 в Чебоксарах прошла конференция «Больше, чем образование» об использовании ИИ в образовательном процессе и новых подходах к воспитанию. Участники встречи смогли приобрести практические навыки промт-инжиниринга, познакомиться с возможностями современных нейросетевых моделей, а также получить практические советы по выстраиванию продуктивных отношений с детьми. Участниками конференции при поддержке Сбера стали более 400 директоров школ, учителей и сотрудников детских садов.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Сбер активно внедряет искусственный интеллект в различные сферы, в том числе в образование. Но это не единственный наш фокус. Совместно с Министерством образования Чувашской Республики мы стремимся системно подходить к вопросу повышения качества образования через реализацию совместных образовательных проектов».

Эксперты международной школы программирования «Алгоритмика» показали свое видение ключевых трендов в сфере образования, среди которых — персонализация обучения, развитие новых инструментов и форматов. Уже сейчас AI позволяет генерировать образовательные курсы и траектории для взрослых, создавать чат-боты с виртуальными тьюторами, выступает ассистентом-помощником и для наставника, а также помогает автоматизировать рутинные задачи. Кроме того, использование искусственного интеллекта помогает наставникам улучшить свои профессиональные навыки, способствует повышению квалификации и тиражированию лучших практик.

Директор Центра индустрии образования Сбера, психолог, педагог, федеральный эксперт в области образования Артём Соловейчик в рамках конференции рассказал о том, как пересмотреть традиционные подходы к воспитанию и образованию в современной семье и школе, подчеркнув, что в основе — свобода выбора ребенка и поддержка со стороны семьи.