Предприниматель Дмитрий Краснов из Моргаушского округа — финалист первого конкурса «Лидеры АПК»

Он занимается выращиванием ягод: в 2023 году получил грант «Перспектива» в размере 4 млн рублей, вложил средства в рассаду и систему капельного орошения, сообщает Минсельхоз Чувашии.

За звание лучших руководителей аграрной отрасли боролись более 7,5 тыс. участников, и лишь 245 дошли до финала. Среди победителей — директора агрофирм, фермеры, ученые и педагоги.

Теперь они смогут пройти обучение по специальной программе в Мастерской управления «Сенеж» на Президентской платформе «Россия — страна возможностей».