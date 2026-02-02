Предприниматель Дмитрий Краснов из Моргаушского округа — финалист первого конкурса «Лидеры АПК»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Он занимается выращиванием ягод: в 2023 году получил грант «Перспектива» в размере 4 млн рублей, вложил средства в рассаду и систему капельного орошения, сообщает Минсельхоз Чувашии.

За звание лучших руководителей аграрной отрасли боролись более 7,5 тыс. участников, и лишь 245 дошли до финала. Среди победителей — директора агрофирм, фермеры, ученые и педагоги.

Теперь они смогут пройти обучение по специальной программе в Мастерской управления «Сенеж» на Президентской платформе «Россия — страна возможностей».

Опубликовано: 19 февраля 2026 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.