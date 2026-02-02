В приоритете люди и устойчивое развитие

Очередная сороковая сессия Государственного Совета Чувашии седьмого созыва прошла 19 февраля под председательством Леонида Черкесова. В повестке — 15 вопросов, девять из них — законопроекты. Открывая заседание, спикер напомнил: ни одно направление социально-экономического развития не должно выпадать из поля зрения законодателей.

Одним из ключевых решений стало расширение мер поддержки сирот, участвующих в специальной военной операции. Теперь внеочередное право на жилье получат те, кто выполнял задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также участвовал в защите приграничных территорий. «Когда эти ребята рискуют жизнью на службе Отечеству, откладывать решение жилищного вопроса нельзя», — подчеркнул Леонид Черкесов.

Сессия стала площадкой и для стратегических решений по инициативе «Единой России» в сфере агропромышленного комплекса. Принят закон о порядке установления специальных семеноводческих зон. Документ вводит четкие правила их формирования и ведения реестра. По сути, речь идет о защите чистоты и сортовых качеств семян — это вопрос продовольственной безопасности региона и страны.

Также депутаты поддержали инициативы, направленные на борьбу с инвазивными растениями, в первую очередь с борщевиком Сосновского. Кабинет министров республики получит право утверждать перечень особо опасных видов для Чувашии. С 1 марта 2026 года федеральные нормы обяжут владельцев участков уничтожать такие растения. Игнорирование требований грозит штрафами и даже изъятием земли. «Теперь мы сможем бороться адресно и эффективно», — отметили в парламенте.

Отдельный блок — вопросы избирательного законодательства. Утверждена новая схема одномандатных округов к выборам 2026 года. Документ обновляется раз в десять лет и основывается на актуальных данных. По состоянию на 1 января 2026 года в Чувашии зарегистрировано 905560 избирателей, корректировка границ призвана обеспечить равные права каждого. Здесь возникла некоторая полемика, но своего рода точку поставил, выйдя к трибуне, депутат Николай Малов. Его спич свелся к тому, что есть в парламенте сильные депутаты, которые годами работают в нем как законотворцы, среди них и оппозиционные. И они победят по той простой причине, что стали уважаемыми в республике профессиональными избранниками народа.

На сессии были внесены изменения и в закон о мировых судьях. Уточнена процедура формирования штатного расписания аппарата, назначены четыре мировых судьи. Это решение, на первый взгляд, техническое, напрямую влияет на доступность правосудия и скорость рассмотрения дел.

С трибуны парламента прозвучали и отчеты силовых и контрольных структур. По итогам 2025 года раскрываемость преступлений в республике составила 53 процента — выше среднероссийского и окружного показателей. Уровень доверия граждан к полиции достиг 63 процентов.

О результатах работы Контрольно-счетной палаты доложила ее председатель Светлана Аристова. В 2025 году завершено 453 мероприятия, из них 87,2 процента — экспертно-аналитические. Объем проверенных средств превысил 110 млрд рублей. Выявлено нарушений и недостатков на 1,65 млрд рублей. При этом экономический эффект от выполненных рекомендаций составил 316,4 млн рублей. За сухими цифрами — системная работа: контроль за реализацией нацпроектов, аудит использования бюджетных средств, экспертиза законопроектов, мониторинг исполнения местных бюджетов.

Как отметила Светлана Аристова, деятельность КСП осуществлялась в соответствии с утвержденным планом и охватывала как внешний государственный финансовый контроль, так и переданные полномочия по муниципальному контролю.

Главный акцент был сделан на предупреждении нарушений и снижении рисков неэффективного использования бюджетных средств. Поэтому приоритет отдали экспертно-аналитической работе. Такой формат позволяет не только фиксировать ошибки, но и выстраивать системную профилактику.

В выездных проверках особое внимание уделялось социальной сфере, национальной экономике и жилищно-коммунальному хозяйству. По поручению Государственного Совета республики проведено 6 контрольных мероприятий, их материалы рассмотрены на комитетах парламента.

По итогам работы объекты контроля исполнили 261 рекомендацию. Органы исполнительной власти и муниципалитеты доработали и приняли 111 правовых актов для совершенствования управленческих процессов. Как результат — в бюджет возвращено почти 50 млн рублей, обеспечены дополнительные доходы на 35,4 млн рублей, снижены расходы на 81,7 млн рублей. Кроме того, в экономический оборот вовлечено имущество почти на 150 млн рублей. Спикер парламента поблагодарил Палату за ответственную и эффективную работу. Важно отметить, что ее председатель Светлана Аристова награждена Почетной грамотой Счетной палаты Российской Федерации за вклад в укрепление сотрудничества и развитие внешнего государственного аудита.

2026 год объявлен в Чувашии Годом дружбы народов. Для многонациональной республики это не формальность, а важный ориентир. Запланированы десятки культурных, образовательных и спортивных мероприятий. Леонид Черкесов призвал депутатов активнее работать в округах и поддерживать инициативы на местах.

Сессия показала: парламент продолжает выстраивать законодательную рамку, в которой социальная поддержка, продовольственная безопасность, защита окружающей среды и прозрачность бюджета становятся не лозунгами, а инструментами развития. И от того, насколько последовательно эти решения будут реализованы, зависит то самое качество жизни, о котором говорили с трибуны.