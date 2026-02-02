В субботу, 21 февраля, в Чувашии состоится День здоровья и спорта

Тысячи поклонников активного образа жизни смогут воспользоваться услугами региональных и муниципальных спортивных учреждений на безвозмездной основе. Любители физкультуры посетят бассейны, катки, тренажерные и фитнес-залы, стадионы — всего более 4,6 тыс. объектов. Также запланированы мастер-классы, открытые тренировки, соревнования по различным видам спорта, товарищеские матчи. Полную информацию о программе мероприятий читайте на сайтах или в социальных сетях организаций, подведомственных республиканскому Минспорта, и физкультурно-оздоровительных комплексов.