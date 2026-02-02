Стабилизация и технологический поворот: что будет с крупным бизнесом в 2026 году

В 2026 году ВТБ ожидает постепенную стабилизацию большинства отраслей экономики. Снижение ключевой ставки — по базовому сценарию Банк России до 13,5–14,5% — будет способствовать частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений. Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург». Он перечислил четыре отрасли, которые в ближайшие 2-3 года продемонстрируют положительную динамику.

Энергетика . Модернизация действующих мощностей и строительство новой генерации создадут мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей.

. Модернизация действующих мощностей и строительство новой генерации создадут мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей. Минеральные удобрения . Отрасль сохранит устойчивую динамику и останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта. По приглашению Минпромторга России корпоративно-инвестиционный блок ВТБ принял участие в подготовке амбициозной стратегии развития отрасли минеральных удобрений до 2042 года, в рамках которой поставлены цели по наращиванию объемов производства и экспорта.

. Отрасль сохранит устойчивую динамику и останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта. По приглашению Минпромторга России корпоративно-инвестиционный блок ВТБ принял участие в подготовке амбициозной стратегии развития отрасли минеральных удобрений до 2042 года, в рамках которой поставлены цели по наращиванию объемов производства и экспорта. Газохимия и полимеры . Россия к 2030 году должна совершить переход от сырьевого экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в т.ч. к экспорту полимеров. Реализация масштабного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, реализуемого при поддержке ВТБ, и проекта создания газохимического кластера на Дальнем Востоке обеспечит кратный рост объемов экспорта полимеров.

. Россия к 2030 году должна совершить переход от сырьевого экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в т.ч. к экспорту полимеров. Реализация масштабного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, реализуемого при поддержке ВТБ, и проекта создания газохимического кластера на Дальнем Востоке обеспечит кратный рост объемов экспорта полимеров. Инфраструктурное строительство и логистика. В России сохраняется потребность в создании новой инфраструктуры. Совокупная стоимость ГЧП-проектов, которые реализуются при поддержке ВТБ в 2025 году превысила 3 трлн руб. Мы фокусируемся на проектах, меняющих транспортный каркас страны. Яркий пример – участие в синдикате по ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» (объем финансирования ВТБ – более 400 млрд руб.).