Врачи Республиканского кардиологического диспансера покорили Килиманджаро

Медики Чувашии оказались на высоте

Почти шесть тысяч метров над уровнем моря, пять дней пути, двое суток без сна — именно такой активный отдых на пределе человеческих сил близок по духу супругам Протасовым. Михаил — сердечно-сосудистый хирург, Елена — анестезиолог-реаниматолог. Супружеская чета демонстрирует стойкость не только в операционной, им подавай горные тропы, резкий перепад высот и температур: плюс 30 градусов у подножия и минус 15 — наверху.

Как рассказывают Протасовы, их медицинские знания и профессиональные навыки помогли предотвратить трагедию. Одному из участников совместной группы из России и Беларуси стало плохо, развилась крайняя степень горной болезни — отек легких. К счастью, умелые действия медиков из Чувашии стабилизировали состояние пациента, позже его спустили на базу.