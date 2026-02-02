Чувашия продолжает оказывать помощь Бердянскому округу Запорожской области

Восстановят водоснабжение, отремонтируют Дома культуры

Министр строительства республики Владимир Максимов посетил подшефную территорию и провел рабочую встречу с главой местной администрации Алексеем Кичигиным, осмотрел объекты.

Стороны обсудили планы на будущее. Как сообщили в региональном Минстрое, в нынешнем году Чувашия восстановит шесть объектов с акцентом на модернизацию коммунальной инфраструктуры округа.

Стартует капитальный ремонт сетей водоснабжения на улицах Владимира Проходы и 8 Марта в селе Осипенко. Запланированы масштабные работы в учреждениях культуры. В частности, завершится отделка, капремонт систем отопления, монтаж канализации, водоснабжения и сантехники в Домах культуры сел Андреевка и Осипенко. В ДК Дмитровки, Николаевки и Долинское будут менять отопление. Кроме того, намечена разработка проектно-сметной документации для блочно-модульной газовой котельной в селе Нововасильевка, которая обеспечит теплом школу, детский сад, ФАП, Дом культуры и здание администрации.

Владимир Максимов и Алексей Кичигин также затронули темы подготовки к следующему отопительному сезону и деятельности аварийно-восстановительной бригады в округе. Сейчас сотрудники АО «Водоканал» вместе с коллегами из местного МУП «Вест» ремонтируют системы водоснабжения, а специалисты АО «ЧГЭС» помогают запускать электросети. «Встретился с нашими бригадами, состоящими из сотрудников «Водоканала» и «ЧГЭС». Застал их прямо в процессе работы. Из-за изношенности сетей аварии случаются часто, поэтому работа у ребят есть всегда», — рассказал министр в своих интернет-пабликах.

Напомним, что в 2025 году в Бердянском округе была завершена установка котельных наружного размещения для теплоснабжения социальных объектов, а также проведен капремонт Дома культуры в селе Берестовое.