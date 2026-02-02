Сегодня состоится презентация нового учебного пособия «Эпӗ чӑвашла калаҫатӑп. Чувашский язык с нуля»

От простого к сложному

Книга предназначена для тех, кто только начинает знакомство с местной речью. Особенность заключается в том, что автор Максим Кузнецов — научный сотрудник лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра Российской академии наук — сам проходил этот путь с чистого листа, ведь для него чувашский язык не был родным.

Издание рассчитано на 15 уроков и построено по принципу «от простого к сложному». Каждое занятие включает понятное объяснение грамматики с примерами, а также упражнения, диалоги и тексты для начинающих. На встрече исследователь расскажет об основных особенностях методики и поделится своим опытом.

В обсуждении примут участие известные эксперты и лингвисты, которые консультировали Максима Кузнецова при подготовке книги. Творческие номера чувашских артистов помогут гостям погрузиться в атмосферу встречи.

Мероприятие пройдет в Национальной библиотеке и приурочено к Международному дню родного языка, Году единства народов России и Году дружбы народов в Чувашии.