В рамках Народной программы «Единой России» завершен ремонт школы в Ибресинском округе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Климовская средняя школа после капитального ремонта стала не хуже городской.

Депутат Госсовета Чувашии Роман Алексеев вместе с главой республики Олегом Николаевым осмотрели обновленные кабинеты и пообщались с педагогами и учениками Климовской школы.

Работы здесь велись поэтапно на протяжении нескольких лет. В 2020 году более 3 миллионов рублей направили на ремонт и переоборудование школьной столовой. В 2021 году по региональной программе на обновление здания дошкольной группы выделили свыше 12 миллионов рублей. В 2025 году по федеральной программе капитально отремонтировали основное здание — почти 120 миллионов рублей, дополнительно закупив оборудование на 8,6 миллиона. В ближайших планах — благоустройство пришкольной территории и ремонт котельной в рамках программы инициативного бюджетирования.

Роман Алексеев отметил, что завершение ремонта — важный шаг к обеспечению качественного образования, а современные кабинеты и новые технологии являются инвестициями в будущее детей.

Опубликовано: 19 февраля 2026 г.


Читайте также:

В Ибресях проходит выставка рукодельницы Юлии Коричевой
На Камаевом поле прошли соревнования по сноукайтингу
В Ибресях восстанавливают обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны
В Хормалинской школе обновили котельную
В Ибресинском районе в дома многодетных поступит газ
Олег Николаев побывал с рабочим визитом в Ибресинском районе
В Ибресинском районе пропал 8-летний мальчик
23 многоквартирных дома могут получить субсидии на энергоэффективный капремонт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.