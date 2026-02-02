В рамках Народной программы «Единой России» завершен ремонт школы в Ибресинском округе

Депутат Госсовета Чувашии Роман Алексеев вместе с главой республики Олегом Николаевым осмотрели обновленные кабинеты и пообщались с педагогами и учениками Климовской школы.

Работы здесь велись поэтапно на протяжении нескольких лет. В 2020 году более 3 миллионов рублей направили на ремонт и переоборудование школьной столовой. В 2021 году по региональной программе на обновление здания дошкольной группы выделили свыше 12 миллионов рублей. В 2025 году по федеральной программе капитально отремонтировали основное здание — почти 120 миллионов рублей, дополнительно закупив оборудование на 8,6 миллиона. В ближайших планах — благоустройство пришкольной территории и ремонт котельной в рамках программы инициативного бюджетирования.

Роман Алексеев отметил, что завершение ремонта — важный шаг к обеспечению качественного образования, а современные кабинеты и новые технологии являются инвестициями в будущее детей.