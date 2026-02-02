Семь стартов — семь медалей

Ветеран МВД по Чувашии завоевал рекордное число наград на международных соревнованиях в Абу-Даби.

В Открытых Играх Мастерс, прошедших с 6 по 15 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов, приняло участие более 25 тыс. спортсменов старше 30 лет, которые представляли десятки стран мира. Масштабные соревнования проходят под девизом «Спорт для всех» и объединяют как профессионалов, так и любителей.

Полковник внутренней службы в отставке Виктор Семенов — спортсмен не просто опытный, легендарный! Мастер спорта международного класса, чемпион СССР, России и мира по спортивной ходьбе, заслуженный тренер… Но даже ему, с его уровнем подготовки, условия Игр показались очень непростыми: за девять дней состязаний 77-летний ветеран семь раз выходил на старт — как индивидуально, так и в составе команды. И это в 30-градусную безветренную жару после настоящей русской морозной зимы.

Но тренированному организму все оказалось нипочем. Рекордсмен завоевал «золото» в беге на дистанциях 5000 метров на стадионе и по шоссе, а также в эстафетах «четыре на четыре» и «четыре по сто метров». В ходьбе на дистанциях 5000, 3000, 1500 метров Виктор Семенович, выступавший в возрастной категории «75 плюс», пришел к финишу вторым.

Наград оказалось столько, что при возвращении домой в аэропорту у чемпиона обнаружился перевес багажа. Пришлось показать работникам медали — те заулыбались, поздравили с триумфом и пожелали счастливого полета.

Виктор Семенович, который с 1996-го по 2002 год возглавлял Учебный центр МВД по региону, активно участвует в соревнованиях различного уровня, пополняя свою уже просто огромную медальную «копилку», и продолжает устанавливать рекорды. Буквально в конце прошлого года он стал двукратным победителем открытого чемпионата Африки по легкой атлетике, взяв «золото» в спортивной ходьбе на дистанциях 10 и 20 км. Заслуженный тренер СССР и РСФСР, воспитавший 13 мастеров спорта, продолжает тренировать юных атлетов в спортивной школе олимпийского резерва имени олимпийской чемпионки Елены Николаевой, которая, кстати, тоже была его ученицей.

При виде такого количества наград работники аэропорта в Абу-Даби ахнули и простили легенде спорта небольшой перевес багажа. Фото из личного архива В.С. Семенова