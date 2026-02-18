Многодетная семья Гороховых из Алатыря удостоилась ордена «Родительская слава»

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Супруги Сергей и Ольга воспитывают десять детей — пять мальчиков и столько же девочек. Глава семьи служит диаконом. Ольга Горохова окончила женское епархиальное духовное училище и Арзамасский педагогический институт по специальности «преподаватель истории». В их большой семье прививаются трудолюбие и уважение к старшим, бережно сохраняются семейные обычаи. Старший сын Павел пошел по стопам отца, младшие дети учатся и развивают свои способности в искусстве и науке. Глава Чувашии Олег Николаев поздравил супругов с почетной наградой, подчеркнув, что такие крепкие, многодетные и духовно богатые семьи служат опорой и гордостью нашей страны.
Опубликовано: 20 февраля 2026 г.
Читайте также:
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»
«Золотая шайба» у чувашских мальчишек
Конькобежец из Чувашии - в топ-5 Кубка мира
Мария Кузнецова выиграла бронзу чемпионата Европы по спортивной борьбе
Парабадминтонистка из Чувашии Татьяна Гуреева завоевала две медали на международном турнире
«Пока я живу — я счастлива»
Велогонщик Александр Григорьев выиграл "бронзу" на соревнованиях в Португалии
Многодетной семье Шишовых вручили юбилейные медали в честь 100-летия Чувашской автономии