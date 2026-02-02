В Чувашии обсудили меры по пресечению незаконного ввоза животных

Не пустить заразу в регион

На внеочередном заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Чувашии под председательством вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Макушева обсудили меры по пресечению незаконного ввоза животных.

Главным вопросом повестки стало принятие решительных мер против ввоза животных и птицы, чтобы предотвратить занос и распространение заразных болезней на территории республики. Руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин и руководитель Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин в своих докладах подчеркнули, что с наращиванием торговых и хозяйственных связей между регионами растет и риск поступающих извне заболеваний. Особую тревогу вызывают нелегальные перевозки животных и продуктов животноводства, которые обходят все установленные ветеринарные нормы.

Для противодействия этой угрозе предпринимаются конкретные меры. Сотрудники Управления Россельхознадзора совместно с Госавтоинспекцией МВД России по Чувашии проводят рейды на основных дорогах и магистралях республики, выявляя нарушения и привлекая нарушителей к ответственности. По словам Алексея Палькина, одной из наиболее действенных мер наказания может стать возврат незаконно ввезенных животных и продукции к месту их отправления. Для этого предлагается временное содержание таких грузов с последующим обратным сопровождением.

Александр Шакин акцентировал внимание на необходимости согласования перемещения животных между регионами России. Он отметил, что современные условия требуют постоянного мониторинга ситуации и оперативного реагирования на любые угрозы извне.

По итогам заседания комиссией принято решение усилить контроль за перемещением животных. Особое внимание будет уделяться выявлению и пресечению несанкционированной торговли, а также контролю за ввозом и вывозом животных без соответствующих ветеринарных документов. Параллельно ведется разъяснительная работа с сельхозпроизводителями о важности соблюдения ветеринарного законодательства, правил содержания животных и запрета использования необработанных пищевых отходов в корм. Всем сельскохозяйственным предприятиям и хозяйствам, занимающимся разведением скота и птицы, поручено усилить меры биологической защиты на своих площадках и неукоснительно следовать требованиям ветеринарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.