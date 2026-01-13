Добро пожаловать, или Соблюдайте правила

В Чувашии активно помогают иностранным гражданам — как трудовым мигрантам, так и студентам — освоиться в нашей стране, понять местные законы и традиции. Ключевой площадкой для этой работы стал Дом дружбы народов республики.

Только за прошлый год его специалисты совместно с Министерством культуры, Министерством труда и управлением по вопросам миграции МВД по Чувашии провели 15 встреч с иностранцами, которые работают на предприятиях региона. Всего в адаптационных курсах, разработанных Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), приняли участие около 300 трудовых мигрантов.

Отдельное мероприятие накануне Нового года было организовано для студентов-первокурсников Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа. На встречу, посвященную социальной и культурной адаптации, пришли около 100 студентов из других стран.

На этих встречах гостям подробно и доступно объясняют правила жизни в России. Основные темы — основы законодательства, ответственность за его нарушение, правила пребывания в стране и нормы поведения в общественных местах. Отдельный важный блок — предупреждение об уголовной ответственности за участие в террористической деятельности, разжигание национальной или религиозной розни.

«Знание русского языка, как языка межнационального общения, облегчит процесс адаптации, поможет в учебе, в работе, — неоднократно подчеркивал на встречах исполняющий обязанности директора Дома дружбы народов Чувашии Юрий Токмаков. — Наша цель — помочь вам интегрироваться в российское общество».

Представители Минтруда Чувашии консультируют мигрантов по трудовым правам: объясняют, как заключить трудовой договор, что такое режим рабочего времени и правила внутреннего распорядка, а также насколько важно официальное трудоустройство.

Инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту рассказывают иностранным гражданам, как можно стать военнослужащим Российской армии. Эта возможность позволяет в упрощенном порядке получить гражданство РФ и урегулировать свое правовое положение.

Кроме того, Дом дружбы народов ведет профилактическую работу с духовными управлениями мусульман (муфтиятами) Чувашской Республики. Цель — информировать лиц, получивших религиозное образование за рубежом, об ответственности за распространение радикальной идеологии.

Работа по адаптации иностранных граждан будет продолжена, заверили в Доме дружбы народов.

Василий Григорьев

Между тем

Задержали в Москве

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Расследование ведет следственный орган регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, уроженец одной из стран Ближнего Востока и бывший студент одного из чебоксарских вузов разместил на своей персональной странице в социальной сети публикацию, содержащую оправдание террористической деятельности. Материал находился в открытом доступе и был прочитан другими пользователями.

Подозреваемого задержали в Москве. По ходатайству следствия Московский районный суд Чебоксар избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается. УФСБ России по Чувашской Республике подчеркивает, что факты пропаганды и оправдания терроризма получают принципиальную правовую оценку.

Альберт Ильин