Семинаристы из Африки прошли практику в Свято-Троицком мужском монастыре

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар снова принял семинаристов из Африки, обучающихся в духовных школах России. Под руководством наместника обители архимандрита Василия гости из Конго и Бурундии погрузились в жизнь русской православной традиции. За время практики они участвовали в богослужениях, помогали в монастырских трудах и даже отслужили литургию на французском языке. Особое впечатление на семинаристов произвела поездка в Алатырскую епархию. Там они побывали в селе Никулино, где тридцать лет назад отец Василий стал священником, увидели церковь, где начиналось его пастырское служение. Посетили другие храмы, монастырское подворье и место памяти жертв репрессий — Алатырскую Голгофу. В Чебоксарах гости присоединились к традиционному Владимирскому крестному ходу. А еще наместник организовал для африканских учеников вечернюю прогулку по Волге на парусном судне. Перед отъездом домой семинаристы поблагодарили отца Василия и братию за теплый прием и ценный духовный опыт.

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 31 июля 2025 г.


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