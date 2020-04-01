В Пасху придется остаться дома

«Радости от Воскресения Христова не отнять…»

Чебоксарка Вера Яковлевна — человек верующий, регулярно посещает храм, молится, причащается, соблюдает посты. В церкви, по ее словам, она находит утешение и успокоение, радость и надежду. «В храме согрето мое сердце», — признается пожилая горожанка, сокрушаясь, что в этот раз из-за угрозы распространения коронавируса она не сможет попасть на праздничное богослужение по случаю Пасхи. Напомним, один из главных христианских праздников православные христиане отметят уже в ближайшее воскресенье.

Конечно, Вера Яковлевна в курсе того, что люди ее возраста обязаны находиться дома, в режиме самоизоляции. Но в минувшее воскресенье только лишь по настоянию супруга она удержалась от того, чтобы пойти за веточкой вербы в Покровско-Татианинский собор.

А ведь многие жители республики, несмотря на ограничительные меры по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, пришли в Вербное воскресенье в храмы. Фотофакты об этом были выложены в социальных сетях, некоторые пользователи довольно резко и порой не тактично, перегибая палку, осуждали прихожан. «Да мы же не преступники какие, чтоб нас в чем-то обвинять», — говорили им в ответ христиане, не вполне осознавая, что серьезно рискуют своим здоровьем и здоровьем окружающих.

Безусловно, все мы должны относиться с уважением к чувствам верующих. Однако новостные сводки со всей страны подсказывают, что вирусная опасность поджидает граждан не только в транспорте и больших магазинах, но и в обители Бога. Не нужно забывать и об угрозе здоровью самим служителям церкви, многие из них в силу возраста также находятся в зоне риска.

Стоит отметить, что в некоторых храмах даже ввели особые правила проведения богослужения. Так в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре литургию проводили на свежем воздухе с соблюдением дистанции между прихожанами. Для этого на асфальте белой краской, на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, были нарисованы небольшие круги. Каждый прихожанин вставал в свой кружок. И такие, казалось бы, крайние меры предосторожности сегодня небезосновательны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением вируса COVID-19. Он также назвал коронавирус реальной и страшной угрозой для России. По сообщению информагентства ТАСС, 13 апреля в Москве коронавирусная инфекция подтвердилась у 18 священнослужителей в 14 храмах и монастырях. А в Киево-Печерской Лавре, информируют украинские СМИ, на начало недели – уже 90 больных коронавирусом, один из зараженных священнослужителей 73-х лет умер, лавра закрылась на карантин.

Тем, что такое развитие ситуации возможно и в нашей республике, обеспокоен врио Главы республики Олег Николаев. Еще во время видеоконференцсвязи с волонтерами на прошлой неделе он рассказал о встрече с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. С Владыкой руководитель региона поделился своими заботами о безопасности жителей республики. После чего архипастырь призвал верующих, «которые чувствуют болезнь и недомогание, чтобы не заразить окружающих, оставаться дома». Кроме того, Олег Николаев призвал волонтеров помочь с доставкой освященных вербных веточек пожилым. Разносили их по адресам в том числе и Православные волонтеры Чувашии. Для этого они прошли специальное обучение и были снабжены всеми необходимыми средствами защиты.

И все же в минувшее воскресенье люди массово шли в церковь, включая убеленных сединами граждан, кто находится сейчас в зоне риска. «Налицо меры пренебрежения стандартами безопасности. Это вызывает определенную озабоченность», – напомним слова Олега Николаева, произнесенные на еженедельном совещании в Доме правительства 13 апреля. Врио Главы подчеркнул, что в течение недели будет выработан дополнительный комплекс мер для обеспечения безопасности людей в период празднования Пасхи.

Уже во вторник на сайте Управления Роспотребнадзора по Чувашии появилась информация о том, что ведомство обратилось с просьбой к религиозным организациям региона принять меры по временному приостановлению массовых посещений гражданами храмов, а также призвать прихожан временно ограничить посещение кладбищ, мест массового паломничества. К слову, кладбища в Чебоксарах распоряжением главы администрации Чебоксар закрыты для посещения еще с 11 апреля.

Рекомендация Управления Роспотребнадзора временно приостановить в регионе проведение массовых религиозных мероприятий была обращена также к врио Главы Чувашии. А вечером того же дня на портале органов власти республики было опубликовано сообщение, что в целях профилактики распространения коронавируса врио Главы Чувашии внес изменения в Указ от 3 апреля 2020 года №92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

Согласно документу, с 14 апреля 2020 года до особого распоряжения в регионе запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний с большим количеством людей. Гражданам временно запрещается посещать места, предназначенные для проведения богослужений и молитвенных собраний. А вход в культовые здания разрешен только священнослужителям. Также для посещения временно закрыты все кладбища. На погребении и похоронах могут присутствовать близкие родственники.

Как рассказали в пресс-службе Главы Чувашии, на такие меры пришлось пойти из-за нарушения гражданами режима самоизоляции в Вербное воскресенье. «К сожалению, самосознание, ответственность людей, прежде всего, за свое здоровье и за здоровье окружающих оставляет желать лучшего. Поэтому нам пришлось принимать более жесткие меры», — заявил Олег Николаев. Врио Главы Чувашии также поручил проработать вопрос трансляции пасхального богослужения, чтобы все православные смогли присутствовать на службе дистанционно.

Между тем в Чувашской митрополии уже оповестили, что все желающие смогут увидеть главное богослужение республики в прямом эфире. Трансляцию в ночь с 18 на 19 апреля, начиная с 23:30, будет вести НТРК Чувашии из Покровско-Татианинского собора в Чебоксарах, по цифровым каналам телевещания, а также в сети Интернет. Проведет богослужение митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава…

Так что знакомая нам Вера Яковлевна и тысячи других жителей республики все же смогут побывать на праздничном богослужении — правда, в режиме онлайн. Впрочем что тут удивляться, практически вся наша жизнь сейчас перешла в виртуальный формат.

Ну и, в конце концов, важно помнить, что Пасха для православных – это большой, светлый праздник. Он должен нас объединять, а не раскалывать. И даже если невозможно присутствовать в это время в храме, праздник Пасхи от этого не станет менее благодатным для человека. Как говорят многие священнослужители сегодня, радости от Воскресения Христова отнять ничто не сможет, даже коронавирус.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Церковь – отдельный институт нашего общества. С одной стороны не хотелось бы сильно вторгаться в эту деятельность, но с другой стороны для нас приоритет – благополучие и здоровье граждан. Ситуация с распространением коронавируса, которая пока развивается по нарастающей, заставляет нас быть более бдительными и настойчивыми».

МЕЖДУ ТЕМ

Куличи с молитвой

Во многих регионах у прихожан не будет возможности посетить храмы в эту Пасху. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла россияне, оставшиеся дома, смогут освятить куличи дома.

На официальном сайте Московского патриархата есть рекомендации, как это сделать. «В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Свеча в окне

Акция #окнаПасхи объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях. Как сообщает сайт patriarchia.ru, с такой инициативой выступил православный журнал «Фома», редакция которого призвала всех верующих в пасхальную ночь зажечь дома свечу и поставить ее на окно.

«Конечно, ничто не заменит для верующих участия в Таинствах, поэтому то, что мы не можем в эти святые дни быть в храме — большое несчастье, — говорит главный редактор журнала «Фома», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. — Но даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание, акция #окнаПасхи, призвано напомнить всем об этом. Пока весь мир живет в страхе, даже будучи разобщены физически, мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе!»