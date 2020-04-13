Программу развития и нарушения при богослужении обсудили на планерке врио Главы Чувашии

Эпидемиологическая ситуация в республике продолжает развиваться не в лучшую сторону – растет численность больных с подтвержденным диагнозом коронавируса, констатировал на еженедельном правительственном совещании врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Такое развитие было ожидаемым, но благодаря предпринимаемым мерам ситуация держится под контролем. Только вот не все сполна осознают ответственность за себя и окружающих. В минувшие выходные прошли богослужения в храмах в присутствие множества прихожан, несмотря на обращение митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы к верующим. Как сказал Олег Николаев, «было предложено ранее поддержать верующих, готовых дома почтить праздник Вербного воскресенья. Однако достаточно большое количество людей, в том числе находящихся в зоне риска, пришли в церкви. Здесь налицо пренебрежение мерами безопасности, установленными в республике. Это вызывает с моей стороны озабоченность».

Как далее отметил врио Главы, состоялся разговор с представителями епархии на предмет того, что к Пасхе необходимо предусмотреть иные организационные мероприятия. При этом приоритетом остается обеспечение безопасности, как того требует обстановка.

Поручение. Надзорным органам рекомендовано рассмотреть ситуацию с воскресным богослужением, повлекшим нарушение установленного ограничительного режима, и дать соответствующую оценку.

Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, данный факт ими проанализирован, на стадии подписания проект соответствующего постановления, предлагающего проводить богослужения в закрытом режиме.

По докладу министра здравоохранения Владимира Степанова, под наблюдением на сегодня находятся 862 человека, в том числе 702 – изолированные в домашних условиях, 118 госпитализированы. Основой прирост заболевших дало одно из лечебных учреждений. «Пока мы не ликвидируем очаги заболевания, прирост будет сохраняться, — сказал министр. – И способствовать этому станут крупные скопления людей».

Продолжается работа по снабжению необходимыми материалами медицинских работников. Ожидается прибытие дополнительной партии масок и защитных костюмов. Планируется также дополнительный коечный фонд.

ЦИФРА: 25 организаций республики различных форм собственности предложили свою материальную помощь в противостоянии с коронавирусом.

Олег Николаев выразил благодарность медицинским работникам и волонтерам. В том числе гражданам и организациям, оказывающим финансово-материальную помощь. По данным вице-премьера Аллы Салаевой, общее количество волонтеров составляет более 400 человек. Тремя волонтерскими штабами обработано 960 обращений о помощи.

Поручение. Минэкономразвития поручено на этой неделе организовать разработку плана пошаговых действий по реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии.

Олег Николаев напомнил, что на прошлой неделе правительство России утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии. Это означает, что в ближайшие четыре года республика получит 5 млрд рублей «на реализацию очень важных и нужных дел для развития.

Другое позитивное событие позволит улучшить снабжение техникой предприятий АПК. Речь идет о подписанном соглашении Минсельхоза Чувашии с «Гомсельмашем» о поставках техники с 50-процентным возмещением затрат сельхозпроизводителей.

Врио Главы также сообщил, что в проект бюджета России включено выделение 1,17 млрд рублей на приобретение общественного транспорта в Чувашии. Олег Николаев поручил заинтересованным органам исполнительной власти взять под контроль прохождение документа и подготовку всех необходимых мероприятий.

Врио Главы заострил внимание на республиканских конкурсах «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров», установленных по его указу в минувшем феврале. В данное время ведется работа по созданию цифровой платформы для проведения конкурсов, на этой неделе она уже начнет действовать. Олег Николаев призвал к участию всех молодых людей, стремящихся к реализации себя в сфере госуправления и других областях.