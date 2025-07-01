Когда поют таксисты

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Григорий Никоноров уверен, что может найти общий язык с каждым пассажиром. Фото из личного архива Григория Никонорова

Для чего ставят стаканы с водой на крышу машины

Демонстрировали знания правил дорожного движения, географии родного края, сражались в умении быстро и четко преодолеть «змейку» и выполнить параллельную парковку. Эти и другие испытания прошли 16 профессиональных таксистов из Чувашии в борьбе за победу в региональном этапе восьмого Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». 37-летний Григорий Никоноров поднялся на вершину пьедестала почета с третьей попытки.

В первые два захода он останавливался в шаге от чемпионства. В прошлом году оказался позади Сергея Николаева, а в 2023-м уступил Артуру Михайлову, который впоследствии стал лучшим на финальном этапе и получил главный приз — автомобиль.

Кстати, именно Артур Михайлов сыграл важную роль в карьере Григория. Два года назад чемпион разглядел его потенциал и стал настойчиво внушать: «Попробуй, ты точно сможешь себя проявить!»

Если раньше Никоноров участвовал в конкурсе, не ставя перед собой определенных целей, то к нынешней версии регионального этапа таксист готовился уже тщательно.

Победитель республиканского этапа признался, что повторял правила дорожного движения до мельчайших подробностей, изучал материал, посвященный географии Чувашии. Куда же без практики — вечером после работы Григорий приезжал на автодром и катался по три часа, доводя до автоматизма каждый элемент.

Во время конкурса Никонорову не удалось избежать ошибок и недочетов. Например, в теоретической части слегка подвели знания отечественного закона о такси.

Между тем
В этот раз в заданиях не было традиционного вопроса о дате празднования Международного дня таксиста — он ежегодно отмечается 22 марта.

Основной спор за победу развернулся на автодроме. Претенденты демонстрировали навыки управления машиной, преодолевая целый калейдоскоп испытаний. Условия для всех равные — конкурсанты выполняли упражнения на одной машине. Задания знакомые: заезд в боксы задним ходом, параллельная парковка, круг передним и задним ходом, «змейка» и другие.

По ходу сдачи практики участникам на крышу автомобиля ставили пять стаканов с водой. Задача вроде простая — не расплескать жидкость, но «срезались» на ней многие. Так опытное жюри проверяло плавность вождения.

«Перед стартом я не переживал, но когда подходила моя очередь, то думал, что все может пойти не по плану, — поделился Григорий Никоноров. — Адреналин зашкаливал — все-таки сражался с лучшими таксистами нашей республики!»

Судьи внимательно наблюдали за маневрами участников и штрафовали за каждую ошибку. Фото ВКонтакте

После прохождения испытаний судьи выставили оценки — участники плотно расположились друг за другом, а Григорий Никоноров, набрав 88 баллов, лишь на одно очко опередил Леонида Васильева, занявшего второе место.

Теперь Григорий будет представлять Чувашию во Всероссийском финале, который пройдет в конце июня — начале июля следующего года. Впрочем, некоторый опыт участия в соревнованиях такого уровня он уже имеет, пусть и не в качестве конкурсанта: еще до старта региональных баталий Никоноров побывал на финальном этапе конкурса текущего года, где поддерживал своего коллегу Сергея Николаева, занявшего в итоге десятое место по России. Увидел внутреннюю «кухню» состязаний, узнал нюансы и детали, которые, будем надеяться, в итоге ему помогут «заехать» на пьедестал. Отметим, что на финальном этапе каждый таксист проходит задание, связанное с оказанием первой помощи. Также одна из особенностей программы — наличие творческого конкурса.

Примечательно, что первая профессия Григория вообще никак не связана с вождением автомобилей — он работал учителем информатики и математики. Позже будущий таксист начал трудиться инструктором в автошколе.

«В плане обучения старался передать максимум знаний как в школе ученикам, так и здесь своим подопечным. Переживал за каждого во время подготовки к экзаменам, старался давать рекомендации, внушал, что нельзя совершать ошибки, которые делают остальные», — вспоминает Григорий Никоноров.

А сейчас он полностью переключился на работу в такси. В этой сфере его подкупает свободный график и минимальная психологическая нагрузка. «Мне очень нравится общаться с пассажирами. Каждая поездка — разные люди. Каждый день узнаешь что-то новое, — признался таксист. — Когда у меня с пассажиром складывается контакт, то в салоне иногда даже песни пою — от Муслима Магомаева до современных исполнителей».

А чтобы отогнать гиподинамию от сидячей работы, Григорий вместе с коллегами регулярно ходит на спортивные площадки, где они играют в футбол и баскетбол. Благо подобных пространств для активностей в городе появляется все больше и больше.

Кстати

Региональный этап восьмого Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России» состоялся в рамках проекта «Яркое лето Чувашии», инициированного Главой республики Олегом Николаевым.

Опубликовано: 29 июля 2025 г.


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