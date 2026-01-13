В Чебоксарах в чувашско-итальянской семье родился второй ребенок

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Чувашии живет много интернациональных семей, а Мария и Рокко — один из ярких примеров. Фото cap.ru

В управе по Московскому району администрации города Чебоксары поздравили с рождением второго ребенка, сына Франческо, интернациональную семью Марии и Рокко.

История счастливой пары началась несколько лет назад в солнечной Италии, куда Мария приехала для изучения языка и местной культуры. На Апеннинском полуострове девушка встретила будущего мужа Рокко. Сейчас супруги живут в Чебоксарах. Во время трогательной церемонии начальник отдела ЗАГС Ирина Виноградова вручила родителям свидетельство о рождении маленького Франческо, также у Марии и Рокко подрастает дочка Александра, сообщили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции.

Опубликовано: 23 января 2026 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.