Приём на два балла привёл к победе

Представительница Чувашии Софья Емелюкова завоевала золотую награду первенства России по самбо среди спортсменов до 24 лет. В финальной битве наша землячка благодаря приему на два балла одолела Софью Солуянову из Пензенской области. Для Емелюковой это далеко не первое крупное достижение. Ранее она побеждала на Международных играх БРИКС, выигрывала первенство мира среди юниорок, становилась призером чемпионатов России и Европы. Кстати, первенство страны среди самбистов до 24 лет продолжается. За медали поборются еще несколько представителей республики.