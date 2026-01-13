На сессию — как на праздник

Автор: Советская Чувашия
Поскольку ребята изучают чувашскую культуру, национальный костюм помогает полнее погрузиться в тему. Фото cap.ru

Старинная одежда выходит в свет

Студенты факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова сдают экзамен по устному народному творчеству в национальных костюмах.

Традиция приходить на сессию как на праздник началась пять лет назад. С тех пор каждый год первокурсники обращаются к своим бабушкам и дедушкам за старинной одеждой. Сарафаны, платья и рубашки вновь выходят в свет — в этот раз для защиты материала по чувашскому фольклору.

По вышивке и устройству костюма можно определить, в какой период времени он создан. Так, студент Андрей Кузьмин определил по расположению воротника, что найденная у родственников в Канашском округе рубашка относится к концу ХIХ — началу ХХ века. По словам преподавателей, традицию в университете поддерживают с удовольствием: студенты готовятся к событию на протяжении всего семестра. 

Анастасия Рыбакова
Опубликовано: 23 января 2026 г.


