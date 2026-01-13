Записаться к доктору можно через МАХ

Арсенал функций отечественного мессенджера пополнился новой опцией. Очень проста в использовании: достаточно открыть чат-бот по ссылке либо нажать значок «лупа» в верхнем меню и ввести «запись к врачу». Далее надо кликнуть кнопку «даю согласие» и пройти авторизацию, нажав на кнопку «войти через Госуслуги». После успешной авторизации надо ввести СНИЛС пациента, а затем подтвердить продолжение записи к участковому врачу. Следующий шаг — выбор доступных для приема даты и времени из предложенных вариантов, в завершение надо подтвердить запись. Как отметила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова, сегодня, используя специальное мини-приложение внутри мессенджера, жители республики могут легко и быстро записаться на прием к терапевту. Постепенно список специалистов будет увеличиваться, что сделает доступ к медицинской помощи еще удобнее.

Напоминаем, что сегодня в личном кабинете на портале «Госуслуги» каждый может заказать электронные медицинские документы, записаться на прием к врачу онлайн, прикрепиться к поликлинике, управлять полисом ОМС и получить другие услуги.