В архиве, на заводе и в «медовом» центре: в Чувашии прошел очередной информдень

Представители регионального Правительства встретились с трудовыми коллективами.

Так, заместитель Председателя Кабинета министров республики Владимир Степанов принял участие в столичном информдне. Вместе с главой Чебоксар Владимиром Доброхотовым он пообщался с коллективом Государственного архива современной истории Чувашии. Тем временем министр культуры Светлана Каликова провела рабочую встречу в шумерлинском Межтерриториальном медицинском центре. А руководитель Минобразования региона Дмитрий Захаров навестил курируемый Цивильский округ.

«В формате живого диалога обсудили инициативы, направленные на улучшение качества жизни и развитие Чувашии», — сообщил в своем телеграм-канале Захаров. Также рассказал, что цивиляне подняли ряд вопросов по состоянию местных дорог, соцподдержке семей участников специальной военной операции. «Все обращения передадим в профильные ведомства для дальнейшей работы», — пообещал министр.

Заместитель Председателя Кабинета министров Дмитрий Краснов посетил Канашский округ. Пообщался с коллективом завода «АвтоСпецТехника», который занимается производством кузовов и прицепов для автотранспорта. На предприятии работают более полусотни человек.

Руководитель информгруппы познакомил тружеников с предварительными итогами социально-экономического развития и исполнения бюджета республики за первое полугодие. Подчеркнул, что в регионе отмечается кратный рост промышленного производства, экспортных поставок, увеличивается объем инвестиций в основной капитал. С учетом господдержки производители наращивают выпуск продукции, активно идет отчисление налогов в бюджет разных уровней.

Также вице-премьер пообщался с сотрудниками сельскохозяйственного потребительского кооператива «Мелилотус» Канашского округа. На предприятии производят мед, квас, безалкогольные напитки и чаи. Как сообщил Дмитрий Краснов, объемы выпуска продукции там тоже растут. А недавно началось возведение нового производственного цеха. Также кооператив по федеральному проекту «Развитие сельского туризма» получил грант в 10 млн рублей на создание туристического агрокомплекса «Сладкое золото Чувашии». Работы уже идут. К слову, в новом туристическом центре будет фирменный магазин, дегустационный зал, музей и небольшая пекарня.

Кстати, в прошлом году в «Мелилотусе» побывало около 3 тыс. туристов. В этом году гостей ожидается еще больше, ведь 23 августа на базе предприятия пройдет фестиваль чувашского меда. «Уверен, будет интересно и вкусно», — рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Краснов.