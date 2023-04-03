В Чувашии прошел очередной Единый информационный день

Одной из основных его тем стали традиционно снизившиеся к весне закупочные цены на молоко.

Чтобы встретиться со сдающими молоко сельчанами, многие члены информгрупп прибыли в деревни и села ни свет ни заря, в пять-шесть часов утра. И не только рассказали о субсидиях для владельцев буренок, но предложили и другие варианты. Так, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, приехавший в деревню Чиршкасы Чебоксарского муниципального округа, поведал о возможностях, которые открывает кооперация. «Скажу, что это выгодно, — отметил он. — Можно объединиться и самим стать переработчиками. Сельхозпотребкооперативы могут получить до 40 миллионов рублей на развитие материально-технической базы. Примеры успешно работающих объединений есть. Если желающие найдутся, можем организовать выезд и обмен опытом».

А в Алатырском муниципалитете участники информгруппы вместе со специалистами Госветслужбы решили проверить качество сдаваемого молока — а то имелись случаи, когда его разбавляли водой. И факт некачественного сырья таки был выявлен. Как сообщают на сайте администрации Алатырского округа, после выборочного отбора проб сырого молока пробирки были доставлены в лабораторию, и в одной из восьми проб был обнаружен низкий показатель жирности молока, 2,6%.

Заодно члены информгруппы выяснили, сколько буренок держат в тех населенных пунктах, где они побывали. Так, в селе Старые Айбеси в личных подсобных хозяйствах насчитывается 151 корова, в поселке Первомайский — 54, а в поселке Чапаевка — 4.

Были подняты на встречах с жителями республики и другие темы.

О наборе контрактников

Подробности рассказал на информдне и.о. военного комиссара по городу Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому округам Николай Абрамов. Присоединиться к службе по контракту можно с 18 лет, имея основное общее образование, сообщил он. Контракт заключается на один, три или пять лет. При заключении контракта предусмотрена федеральная выплата 195 тысяч рублей, а денежное довольствие военнослужащего в зоне спецоперации составляет от 204 тысяч рублей в месяц. По словам Абрамова, подать заявку на службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны РФ (службапоконтракту.рф) на портале Госуслуг или лично — в пункте отбора на военную службу по контракту или военкомате по месту жительства. А затем претенденту предстоит пройти собеседование и медосмотр.

О благоустройстве территорий

Представители Минстроя, приехавшие на информдень в Шумерлю и Урмарский муниципальный округ, напомнили горожанам и сельчанам о том, что началось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Продлится оно до 31 мая, жителям республики на выбор представлены 52 проекта в 5 городских и 20 муниципальных округах. Схема голосования многим знакома: нужно зайти на сайт 21.gorodsreda.ru, выбрать свой городской округ, ознакомиться с проектами и проголосовать за понравившийся объект через авторизацию на портале госуслуг. По итогам народного волеизъявления будут отобраны 25 объектов, благоустройство которых начнется уже в следующем году.

Обсудили тему благоустройства и на информдне в Московском районе Чебоксар. Пригласили на встречу и блогеров из школьных медиаклассов. Пользуясь случаем, ученица столичной школы № 59 Юля Ялугина поинтересовалась у главы администрации города Дениса Спирина, как он относится к тому, что в голосовании за благоустройство парков и площадей принимают участие ребята с 14 лет. «Считаю, что это правильно и нужно! — ответил Денис Спирин. — Ребята имеют гражданские права и обязанности и вправе выбирать общественные территории для благоустройства в городе, с которым собираются связать свою судьбу».

ЛЮДМИЛА ТУЛПАНОВА,

завхоз спортивной школы имени В. Ярды (деревня Торханы, Шумерлинский округ): — На мой взгляд, проведение Единых информационных дней — это хорошая практика. Стараюсь всегда бывать на встречах, когда они проходят в нашем сельском поселении. Можно задать интересующие вопросы, получить на них ответы из первых уст. Помню, раньше на встречах поднимались вопросы, связанные с вывозом мусора. Сейчас таких проблем нет: установлены контейнерные площадки, мусор вывозится регулярно. На сегодняшний день для жителей нескольких деревень, в том числе и Синькасов, где я проживаю, актуальны вопросы водоснабжения. Хочется надеяться, что будет продвижение и в этом направлении.

Подготовили Мария Ненашева и Татьяна Александрова (газета «Вперед», г. Шумерля)