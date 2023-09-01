Отремонтируйте школу, спилите дерево… В Чувашии прошел Единый информдень

По городам и весям отправились в минувшую среду члены информгрупп — чтобы рассказать населению о ходе уборочных работ, поддержке аграриев, подготовке к отопительному сезону и о главной теме дня — борьбе с кибермошенниками. Причем последний вопрос докладчики освещали не только по бумажке с цифрами и практическими инструкциями. Так, глава администрации Чебоксар Денис Спирин поведал активу ТОС Ленинского района о личном опыте общения с современными грабителями и подтвердил, что перед их психологической обработкой устоять очень непросто!

Конечно, поднимали на встречах и местные темы. И пусть по республиканским меркам они не столь масштабны, но для простых людей — реально значимы и важны. Например, жителей небольшого поселка Волга, что в Шумерлинском округе, беспокоило отсутствие автобусного рейса по маршруту Шумерля — Волга — Ульяновское и качество уличного освещения. Сельчане, живущие в деревнях, входящих в Санарпосинский и Вурнарский территориальные отделы, просили представителей власти установить резервный котел в деревне Новые Яхакасы, побыстрей завершить строительство офиса общей врачебной практики и даже спилить дерево на обочине.

Немало вопросов было и у жителей села Первое Чурашево и деревни Эльбарусово Мариинско-Посадского округа. Среди них — ремонт дорог, сроки издания местной энциклопедии, продолжение строительства часовни в деревне Эльбарусово в честь погибших на пожаре в школе… А моргаушские сельчане, собравшиеся на информдень в Ярославский дом культуры, поднимали проблемы отлова бродячих собак, благоустройства территорий, очистки прудов, содержания дорог и т.д. При этом и сами селяне не собираются сидеть сложа руки, пишут на сайте администрации округа. «Мы готовы сложиться деньгами, если государство нас поддержит», — говорили люди на встрече. И в итоге согласились с помощью программы инициативного бюджетирования решить вопрос благоустройства детской площадки в деревне Ярославка, а также водоснабжения на двух улицах этой деревни и еще в двух населенных пунктах. Свой вопрос задали на информдне и участники медиастудии Нискасинской средней школы: юные журналисты хотели узнать, будет ли их школа капитально отремонтирована? Глава муниципалитета Алексей Матросов сообщил в ответ, что администрация округа вышла с заявкой о капремонте шести школ, в том числе и Нискасинской, необходимые документы подготовлены и направлены в Минобразования.

КСТАТИ

Два дня подряд вел прямой диалог с населением глава Красноармейского муниципального округа Павел Семенов. Накануне информдня он при содействии Центра управления регионом провел прямой эфир, посвященный реализации в округе инициативных проектов. Общаясь с жителями муниципалитета, Семенов ответил на вопросы о ремонте дорог, рассказал, какие виды работ можно провести, участвуя в программе инициативного бюджетирования, как можно уменьшить процент софинансирования, поделился секретами конкурсного отбора и финансирования инициативных проектов. А говоря о важности инициативной программы, Павел Семенов подчеркнул: «Жители бережнее относятся к полученному результату, когда сами участвуют в разработке проекта и вкладывают в него свои средства».

Публикуется в рамках проекта «Власть на месте», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии