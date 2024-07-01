Участники информдня проверили пляжи и предложили установить счетчики на дачных участках

От воды много проблем

В среду в разгар рабочего дня на водоемах республики появились группы хорошо одетых людей — мужчины в отглаженных брюках, белых рубашках и даже в пиджаках, женщины — в офисных платьях. Это члены информгрупп отправились проверять, как оборудованы места для купания на реках и прудах и соблюдают ли граждане отдыхающие правила безопасности. Как уже сообщала «СЧ», тема безопасности на воде в главную повестку информдня вынесена не случайно — за лето в республике утонули более двух десятков человек…

В списке муниципалитетов, где случились ЧП на воде, есть и Батыревский округ — 7 июля в пруду на территории Шаймурзинского территориального отдела утонул мужчина 1970 года рождения. Однако участники информгруппы выбрали для проверки другой объект — озеро близ деревни Сидели. Купаться здесь можно с удовольствием и без опаски — есть беседка со спуском к воде, скамейки, стенд с напоминанием о правилах безопасности, а само озеро накануне пляжного сезона обследовали водолазы. Такие же рейды прошли в информдень на пляже города Козловки, на водоемах Вурнарского, Комсомольского, Яльчикского, Шемуршинского и других муниципалитетов, и судя по официальным отчетам, нарушений и нарушителей правил безопасности проверяющие на официальных пляжах не нашли. А в Моргаушском округе, на пруду близ деревни Юнга, несмотря на жару, загорающих и плавающих граждан в день проверки и вовсе не было. Члены информгруппы этому только порадовались — ведь купаться в этом месте запрещено.

Кроме основных тем (итоги за первое полугодие и празднование 555-летия Чебоксар), поднимались на информдне и сугубо местные вопросы. Как пишет газета «Таван Ен», на встрече в Ишлеях заместитель главы Чебоксарского округа Вячеслав Столяров затронул проблему, которая волнует многих — в селе еще не решен вопрос с очистными сооружениями. «Проектирование проведено, Центр экспертизы выдал положительное заключение, но необходимо финансирование — свыше 600 млн рублей», — пояснил Столяров. Еще одна острая проблема в Ишлеях — нехватка воды летом на верхних этажах многоквартирных домов. Администрация Чебоксарского округа в курсе данной проблемы, заверил заместитель главы. При этом, отметил он, многие жители продолжают поливать дачные участки круглыми сутками. Проблему можно решить только установкой счетчиков на дачных участках.

Между тем

Побывали члены информгрупп и на важных для муниципалитетов объектах. В Урмарском округе они проверили ход капитального ремонта Ковалинского сельского Дома культуры, а в Ядринском — съездили в село Малое Карачкино и деревни Эмякасы и Новое Тянымово, где по программе инициативного бюджетирования проводится ремонт дорог и водонапорной башни.