В Чувашии прошел Единый информационный день

Главными его темами стали Послание Президента России и Отчет Главы Чувашии о деятельности правительства республики за 2022 год. Третий пункт в повестку дня на местах добавляли сами.

В Комсомольском муниципальном округе, например, обсудили вопросы содержания учреждений культуры, памятников и объектов культурного наследия, в Аликовском и Янтиковском — оказание социальной помощи многодетным семьям и инвалидам, в Канашском — проблемы по вывозу мусора, ТКО и содержанию свалок…

Традиционно прошли в рамках информдня и приемы граждан. В администрации Ядринского муниципального округа прием оказался тематическим, посвященным капремонту домов. Это и дом № 2 по улице 30 лет Победы в Ядрине (в этом году в нем запланирован текущий ремонт, а в 2029 году — капитальный), и дом № 72 по улице Октябрьская — вопрос о нем подняла горожанка Галина Матвеева. А после приема члены информгруппы решили с выездом на место прояснить, где в многоквартирных жилых домах Ядрина требуется текущий ремонт, а где капитальный, пишет ядринская районная газета «Знамя труда». Депутат Госсовета Чувашии Николай Малов, главный государственный жилищный инспектор Чувашии Виктор Кочетков, глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов и директор ООО «Ядринжилремсервис» Сергей Бажайкин осмотрели и фасады, и подъезды проблемных объектов, а в одном из домов заглянули и в подвал. Ну и, конечно, выслушали мнения жильцов.

В Шумерлинском округе в рамках информдня в селе Ходары состоялись две встречи — в сельском доме культуры и в школе, сообщает газета «Вперед». Диалог с сельчанами вели депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, зам. главы администрации — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского МО Ренат Чебутаев и начальник Ходарского ТО Юрий Евграфов. На встрече сельчане задавали вопросы о строительстве тротуара и расширении дороги по улице Ленина, о строительстве детской площадки, а еще просили, чтобы и взрослые люди могли пользоваться школьным спортзалом. А в самой Шумерле в информдне приняли участие юные медийщики. И вопросы задавали: представителей медиастудии Шумерлинского политехнического техникума заинтересовала программа догазификации, о которой упомянул Президент страны в своем Послании.

Привлекли детей к информдню и в Чебоксарах. «Впервые в истории диалогов власти с горожанами к ним подключились школьники медиастудий. Нововведение оказалось полезным для всех участников информдня», — написал в своем телеграм-канале глава администрации города Денис Спирин. Но основная доля вопросов и предложений все-таки осталась за взрослыми. Чебоксарцы, в частности, просили благоустроить велодорожки по проспекту Тракторостроителей, интересовались, когда достроят новую школу в микрорайоне «Университет», сетовали на транспортные «пробки» возле Горьковского поворота и на то, что на территории школы в микрорайоне «Новый город» хоккейная площадка пришла в негодность. Все вопросы представители городских властей обещали взять на заметку.