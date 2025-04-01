Более 150 000 школьников Чувашии стали ближе к космосу благодаря поддержке Сбера

В Центре одарённых детей и молодёжи «Эткер» подвели итоги интерактивного образовательного проекта «Твои звёзды над Шоршелами». В нём приняли участие более 150 тысяч учащихся республиканских школ.

Старт проекту «Твои звёзды над Шоршелами» был дан 5 сентября 2024 года — в день 95-летия дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, космонавта №3 Андрияна Григорьевича Николаева. Организаторами проекта выступили Союз женщин Чувашии совместно с Министерством образования Чувашии и ПАО Сбербанк.

«Проект «Твои звёзды над Шоршелами» показал способности наших детей мечтать, планировать и предлагать интересные проекты будущего. Представленные идеи могут изменить нашу повседневную жизнь. Мы поддержим их реализацию, так как изучение космоса открывает детям путь к знаниям и формирует чувство гордости за Родину», — подчеркнул Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Проект «Твои звёзды над Шоршелами» представлял собой цикл мероприятий, направленных на привлечение детей к изучению технических наук через популяризацию космонавтики, развитие IT- и медиакомпетенций у школьников, студентов и учителей, а также на формирование творческого мышления у подрастающего поколения. В рамках проектах детям был предложен ряд активностей, главная из которых – конкурс на создание образов героев. Подано более 3 тыс. рисунков от 1648 участников. В декабре наградили лучших участников.

Вторая часть проекта началась в январе и завершится в мае 2025 года. Детям были предложены конкурсы по написанию эссе, стихов, созданию видеороликов и коротких мультфильмов, программированию и 3D-моделированию с использованием героев проекта. На сегодняшний день на конкурсы подано около 800 заявок.

Также в рамках проекта состоялась интенсивная профильная программа по космическим технологиям «Школа Космогения». Её участники представили свои уникальные творческие идеи по развитию детского космического направления в Чувашской Республике и созданию «Космического модельного агентства».

«Сегодня мы подводим итоги уникального образовательного проекта «Твои звезды над Шоршелами», который объединил более 25 тысяч юных мечтателей из разных уголков Чувашии. Благодаря этому проекту дети смогли не только прикоснуться к истории великого космонавта Андрияна Николаева, но и вдохновились на изучение тайн Вселенной. Мы гордимся, что Сбер смог поддержать этот важный инициативный проект, направленный на популяризацию науки и космических исследований среди молодого поколения. С большим удовольствием мы передаем сертификаты на приобретение телескопов трём самым активным школам-участникам. Это позволит ребятам продолжить увлекательное путешествие в мир звезд и планет и делать новые открытия каждый день. Спасибо каждому участнику и организаторам за энергию и энтузиазм — вместе мы создаем будущее, полное новых горизонтов и возможностей», — отметила Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка.

Самыми активными школами, принявшими участие в проекте «Твои звёзды над Шоршелами», признаны МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ», СОШ № 40 города Чебоксары и Батыревская СОШ № 1.

Важной частью проекта стало создание онлайн-платформы для сбора и хранения данных по проекту: звездынадшоршелами.рф, а также группы в социальной сети «ВКонтакте», где на регулярной основе проводятся активности для детей и размещается интересная информация о космосе и космических технологиях. В группе в настоящее время состоит порядка 25 тысяч подписчиков.

«Я считаю, что это замечательный проект, объединивший множество людей, которые стремятся к творчеству. Космос, в метафорическом смысле, это пространство, где мы можем фантазировать, искать новые способы реализации себя и открывать для себя новые миры, развиваясь при этом. Мы и дальше будем встречаться на таких интересных интерактивных мероприятиях. Это только начало», — подвела итог проекта Наталья Николаева, председатель Чувашской Республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии».