День космонавтики отметим в дистанционном формате

Корабль на орбите и Гагаринский урок

Коронавирус внес свои коррективы и в празднование Дня космонавтики: практически все мероприятия нынче пройдут в дистанционном формате.

В Шоршелском музее космонавтики, приостановившем допуск посетителей с середины марта, в честь 12 апреля людям предлагают виртуальные экскурсии по музейным залам, телеуроки от космонавтов и организованный Роскосмосом интернет-турнир по шахматам.

Как подарок для любителей космической темы, музей на своей странице ВКонтакте разместил трансляцию с Байконура, где 9 апреля состоялся пилотируемый запуск корабля «Союз МС-16». Старт корабля на орбиту сопровожден комментариями сотрудников российского Музея космонавтики.

А еще на своем сайте наши музейщики приглашают всех на Гагаринский урок. Впервые он состоялся в 2016 году, в честь 55-летия полета в космос Юрия Гагарина, а в этом году пройдет 10 апреля в режиме онлайн.

Подключатся к Гагаринскому уроку и в чебоксарской школе № 10 имени космонавта Андрияна Николаева. Кроме того, чтобы дети и составляющие им компанию взрослые не скучали в домашних стенах, в школе им предложили ряд заданий: ответить на вопросы космической викторины, поучаствовать в семейном конкурсе космических костюмов и флешмобе «Я — ракета». Впрочем, есть задания и на оценку — в рамках школьного курса по изобразительному искусству и технологии ученики должны подготовить рисунки и поделки на космическую тему. И затем поделиться результатами — пока в виде фотографий. «А когда напряженность по коронавирусу спадет, сделаем выставку работ», — говорит директор школы Светлана Кумалькова.

Впрочем, одно мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, все-таки прошло в реальном режиме. В Чебоксарах соблюли традицию и, как всегда, в апреле, помыли памятники Юрию Гагарину, Андрияну Николаеву, а также памятный знак в честь Космонавта-3. Кроме этого, сообщают в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар, рабочие произвели натирку постаментов, установили скамейки и подмели прилегающие к памятникам площадки и дорожки.

Фото Маргариты Красотиной

Памятник Юрию Гагарину в Чебоксарах установили в 1976 году, в честь 15-летия первого полета человека в космос.