В Шоршелах появится Центр аэрокосмического образования

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На новой образовательной площадке детям будут рассказывать о космосе

В преддверии Дня космонавтики врио Главы Чувашии Олег Николаев пообщался по видеосвязи с Героем России, космонавтом, совершившим три полета в космос, уроженцем Чувашии Николаем Будариным. На связь вышли также из Музея космонавтики в Шоршелах. Руководителю региона рассказали, как изменится в ближайшие годы Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

Поздравив известного космонавта с приближающимся праздником, к которому в республике отношение особое, Олег Николаев подчеркнул: жители Чувашии гордятся своими земляками, они одними из первых прокладывали путь в космос, решали важные государственные задачи. Встречи с покорителями космоса и сегодня имеют огромное значение в воспитании детей и молодежи: своим примером они учат мужеству и целеустремленности.

«Каждый раз, рассказывая детям о вашем подвиге, когда вы спускались на Землю и попали в нештатную ситуацию, каждый раз мурашки по телу проходят. Конечно, если вы лично будете об этом детям рассказывать, это вызовет намного больше впечатлений и эмоций. Желаю вам здоровья, бодрого духа, чтобы вы и дальше вдохновляли нас своим присутствием на наших мероприятиях», — обратился к космонавту Олег Николаев и пригласил его принять участие в мероприятиях, посвященных столетию образования Чувашской автономии.

В ответ Николай Бударин тепло поприветствовал земляков, отметив, что всегда рад бывать на своей малой родине. Он поздравил всех с очередным важным событием в мире космонавтики, произошедшим днем ранее, — с успешным стартом и стыковкой корабля «Союз» с российско-американским экипажем на борту к Международной космической станции.

На встрече обсудили ближайшие планы развития Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в Шоршелах. С каждым годом популярность этого уникального музея в небольшом чувашском селе только растет, причем не только среди жителей республики, отметила и. о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Роза Лизакова. Она сообщила, что в ближайшее время предстоит реконструкция музея и сада-парка имени А.Г. Николаева. К зданию музея возведут 4-этажный пристрой, а сад-парк наполнят малыми архитектурными формами. В самом музее откроется дополнительный зал, где разместится спускаемый космический аппарат, появится планетарий, кафе и интерактивный зал «Современный космос». Выставочный зал оборудуют учебными классами для занятий астрономией и естествознанием. А на четвертом этаже здания разместится обсерватория с куполом диаметром 5,5 м.

Музей станет современным и технологичным: его оборудуют симуляторами полета на космическом аппарате с использованием VR-технологий, различными тренажерами и наполнят технологией «дополненной реальности».

Как рассказал директор музея Александр Тукмаков, музей становится все более известным и узнаваемым в России. Здесь организуют совместные проекты с музеями космонавтики других регионов, а в рамках разработки национальных туристических маршрутов России прорабатывается маршрут по объектам космонавтики в ПФО.

«Мемориальный комплекс, названный именем Андрияна Николаева, является одной из достопримечательностей республики, где каждый может почерпнуть много интересных сведений о космосе. Планируем его развивать дальше, сделать его более интересным и современным, создать здесь Центр аэрокосмического образования», — отметил Олег Николаев. 

 

Фото www.cap.ru

Опубликовано: 11 апреля 2020 г.


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