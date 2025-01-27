Вероника Чумикова превзошла сильных соперниц

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 3 Вероника Чумикова победила в весовой категории до 57 кг на 36-м международном турнире по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» в Красноярске.

На пути к финалу наша спортсменка последовательно одолела москвичку Элеонору Усейнову и представительницу Бурятии Эржему Жамсаранову. В битве за «золото» Вероника досрочно «на туше» выиграла схватку у Лайлохон Собировой из Узбекистана.

Также на турнире в весе до 62 кг была заявлена еще одна представительница Чувашии — Анастасия Яковлева. Однако она завершила выступление в четвертьфинале.

В соревнованиях участвовали более 450 спортсменов из 17 стран, сообщили в Минспорта Чувашии. Кстати, впервые была представлена Мексика.