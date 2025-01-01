Волонтеры из чебоксарских ссузов и вузов вновь организовали «Снежный десант»

Вот уже третью зиму подряд они выезжают в деревни и села республики, чтобы помочь с домашними делами одиноким бабушкам и дедушкам, а также семьям участников спецоперации. Студенты могут и снег почистить, и дров наколоть, прибраться во дворе или в доме. Нынче снега не так много, так что с пятницы по воскресенье добровольцы успевают привести в порядок 20-25 дворов. Так, в минувшие выходные «десант» сделал марш-бросок в Чебоксарский округ. Очень благодарна ребятам за доброе дело жительница деревни Икково Алевтина Трифонова, у которой они почистили снег не только во дворе, но и на крыше дома. Также члены отряда проводят мастер-классы для детей, помогают медработникам в ФАПах, устраивают в сельских клубах концерты. До конца зимы «Снежный десант» планирует еще семь выездов в муниципальные округа республики. Волонтеры намерены охватить помощью более 150 дворов.