Прямое общение с органами власти позволяет быть услышанным

В память об известном лесоводе

В ходе личного приема граждан министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов помогает не только в решении проблемных вопросов. Жители республики делятся и своими интересными предложениями, как, например, было на одной из последних таких встреч.

Староста села Ильинка Моргаушского муниципального округа Наталия Сергеева обратилась к министру с предложением создать музей-заповедник имени Бронислава Гузовского. «Чтобы и историю сохранить и потомкам передать», — аргументировала она свое желание. В этом ее поддерживают и местные жители.

Глава Минприроды республики напомнил старосте села о совместном с «Трансэнергопромом» проекте благоустройства территории вокруг старейшины чувашских дубрав, который включает в себя создание эколого-просветительской тропы, облагораживание местности. И, кстати, сегодня совместно с муниципальным округом уже обсуждается ход реализации этого проекта.

«Предстоит еще много работы, и я очень рад, что в ней хочет участвовать и местное население. С вашей помощью и идеями мы сможем превратить сельское поселение в место туристического притяжения», — сказал Эмир Нуртдинович. Министр также отметил, что буквально в прошлом году в Ильинской школе открылся обновленный музей леса имени Бронислава Гузовского.

Но Наталия Сергеева пришла на встречу с Бедертдиновым не только с идеей о музее. Женщина обратила внимание на наличие сухостойных деревьев в лесу на территории Опытного лесничества. По этому вопросу министр поручил отраслевому подразделению направить в указанное место специалистов для обследования и при необходимости назначения санитарных мероприятий.