Новочебоксарец с «Золотым свистком»

Что общего у хоккейных рефери и космонавтов.

В своей работе они придерживаются принципа: «Чем незаметнее, тем лучше». Официальные соревнования не состоятся без спортивных арбитров, которые следят за соблюдением правил. В нынешнем сезоне для судейского корпуса республиканского хоккея произошло историческое событие. Валерий Якимов в 32 года стал первым рефери из Чувашии, обслужившим матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — ведущего чемпионата страны.

Хоккейный сезон в самом разгаре, поэтому Валерию Якимову было нелегко найти время для интервью. К счастью, несмотря на плотный рабочий график, он смог пообщаться с корреспондентом «СЧ».

А судья кто?

— Валерий Михайлович, как вы пришли в хоккей?

— Я с трех лет стоял на коньках — играл в родном поселке Джалиль (Татарстан). В десять — попал в систему нижнекамского «Нефтехимика». Меня вызывали в юниорскую сборную России. За свой клуб играл неплохо, но спустя некоторое время решил приостановить карьеру. Все-таки быть хоккеистом — это ежедневные, интенсивные тренировки, а на учебу времени не остается. Нелегкий труд, который очень сильно выматывает. Сгоряча думал повесить коньки на гвоздь. Уехал домой, перезагрузился и через год меня пригласили на сборы в Альметьевск в составе «Нефтяника». После я получил вызов в Нижнекамск в МХЛ, спустя пару месяцев, в 2011 году, приехал в Новочебоксарск. За «Сокол» выступал несколько лет и принял окончательное решение завершить карьеру игрока.

— Для многих хоккеистов, которые закончили выступать, профессия арбитра — логичное продолжение. Вы сразу решили, что будете судьей?

— Я закончил с хоккеем и не думал о работе арбитра. Всегда хотел узнать что-то новое, попробовать себя в разных профессиях. Был и вашим коллегой (улыбается). Работал на Новочебоксарском телевидении — выпускал рекламу и новости в эфир. Один раз даже озвучивал прогноз погоды. Также я трудился в шиномонтаже, работал в офисе. Параллельно учился в РГУФКСМиТ (Российский университет спорта. — Прим. ред.). Потом в качестве тренера по хоккею занимался с детьми в спортшколе «Сокол». Тогда координатор любительского хоккея в республике Николай Пороскун и пригласил меня поработать на матчах.

Непередаваемые эмоции

— Расскажите о сложностях, возникающих при работе на любительском уровне…

— Их очень много. Когда я только начинал, то сам перечитывал и изучал по-новому весь свод правил. Оказалось, будучи игроком, я вообще не разбирался в трактовках и применял правила строго «по учебнику». Некоторым любителям такой подход не по душе. И даже на непрофессиональном уровне на судей оказывается серьезное давление. Самая большая сложность — справиться с напряжением, словесным прессингом.

— Как вам удалось попасть в обойму арбитров для обслуживания матчей Молодежной хоккейной лиги (МХЛ)?

— Существует несколько уровней судейской вертикали. Сначала арбитры работают у себя в регионах, а затем переходят на уровень федеральных округов. Далее лучших арбитров подмечает департамент судейства ФХР — объединенная структура, отвечающая за судейство в отечественных турнирах. Эксперты анализируют карточки о проделанной работе с указанием сильных и слабых мест. Также они смотрят на поведение в быту и на льду в критических ситуациях, изучают оценки инспекторов. В итоге мне на электронную почту пришло письмо с приглашением участвовать в судейских сборах. Я успешно сдал нормативы и прошел отбор для работы в МХЛ.

— Какие матчи МХЛ остались у вас в памяти?

— Мой первый сезон в «молодежке» — 2019-2020 годы. Дебютную игру я отработал в Тольятти. Очень сильно переживал. Но я успешно справился. Еще я помню финал сезона 2022-2023 годов — «Чайка» (Нижний Новгород) и «Омские Крылья» (Омск). В финальной серии я отсудил два матча. В заключительной игре в Нижнем Новгороде был овертайм. «Чайка» забросила чемпионскую шайбу, но соперники взяли видеопросмотр. Мы поехали смотреть момент, все зрители застыли: «Отменят гол или нет?» Я вышел, показал на центр, и весь стадион взорвался в овациях. Непередаваемые эмоции.

Кстати В прошлом сезоне Валерия Якимова признали лучшим арбитром МХЛ. Он был удостоен приза «Золотой свисток».

— Пять лет вы обслуживали встречи МХЛ. После «молодежки» обычно арбитров привлекают к матчам во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), а вас уже назначают на матчи КХЛ. Как так получилось?

— Интересная ситуация, но сложилось так, что для меня нынешний сезон — первый и в ВХЛ, и в КХЛ. Летом я получил вызов на сборы арбитров КХЛ — решил, что меня пригласили для адаптации в высшем эшелоне судейства. О работе на матчах ведущей лиги России даже не думал.

На лед — с холодной головой

— Первая реакция на назначение на матч КХЛ («Ак Барс» — «Барыс». — Прим. ред.)?

— Я испытал ощущения, схожие с дебютом в МХЛ. Немного нервничал, не могу сказать, что сильно волновался, но с приближением матча наступило осознание, что я отработаю встречу первой лиги по хоккею в стране. А уже перед выходом на арену я задумался: «Так, на матч пришло около семи тысяч зрителей. Встречу транслируют на различных телеканалах страны. Хорошо, главное выйти и получить удовольствие от игры».

Перед такими встречами каждого судью потряхивает до первого свистка и первого удаления. Я свистнул на остановку игры: «Нормально, погнали дальше». Сложилось впечатление, когда я дал первое удаление, что не очень внятно произнес речь, предназначенную для судей, по громкой связи на арене. Благо, что все прошло хорошо. Коллеги по судейскому цеху подбадривали, поддерживали.

— Какие нормативы сдают судьи для подтверждения квалификации?

— В первую очередь ледовые нормативы — 50 метров катание лицом и спиной на время. Далее фитнес — подтягивание, пресс, жим штанги. Также сдаем челночный бег с ускорением. Еще мы проходим тесты на знание правил. Кстати, на сайте Всероссийской коллегии судей любой болельщик может поучаствовать в тестировании. Правда, для нас вопросы подбирают более специализированные.

В последние годы арбитры проходят психологическое тестирование, которое предусмотрено для космонавтов перед полетами. По его результатам и на основе заключения психологов определяются типы личности арбитров — кому с кем будет удобно взаимодействовать. Например, в бригаду могут назначить судей, отталкиваясь от результата тестов.

— Насколько сложно судьям взаимодействовать с хоккеистами во время поединков?

— Здесь все по-разному. У меня была интересная история. Один игрок ко мне подъехал и попросил: «Реф, дай в свисток свистнуть!» Я немного опешил, в шутку сказал: «На, попробуй!» Вместе посмеялись. Перед каждой встречей я смотрю заявку и стараюсь запоминать хоккеистов по именам. И мы иногда тоже помогаем ребятам. Однажды я заметил: «Леша, почему у тебя шайба каждый раз сходит с крюка? Иди, клюшку лентой перемотай». И многие хоккеисты удивляются: «Ого, ничего себе». Благодаря таким мини-ситуациям мы стараемся найти подход к каждому игроку, даже к самым эмоциональным. Конечно, без грубостей не обходится. Все-таки хоккей — это контактный вид спорта. Очень важна коммуникация в коротких разговорах, которая помогает достичь взаимопонимания.

— По ходу матчей успеваете думать о чем-то, кроме хоккея?

— Конечно, нет. Потому что за 60 игровых минут в матчах происходит множество событий, которые нужно правильно трактовать. Мозг концентрируется и не может воспринимать информацию извне. Мы должны контролировать все действия на площадке. Ведь нарушения проходят в доли секунды. Если задумаешься, то точно пропадешь. Со мной произошла интересная ситуация. Перед одной из игр в Новочебоксарске я увез жену в роддом. Потом работал на матче. Отсудил, думаю: «Что-то не так…» Потом уже вспомнил, что нужно позвонить жене.

Шнурки имеют значение

— Давайте поговорим о ситуации с судейством в республике. Налажена ли система подготовки хоккейных арбитров в Чувашии?

— Такая система есть, но существует дефицит кадров. Одна из проблем — игроки, завершившие карьеру, не хотят идти в арбитры. Сейчас мы начинаем набирать группы ребят 15-16 лет, чтобы их подготовить. С нынешнего сезона еще один арбитр из Чувашии прошел отбор в Молодежную хоккейную лигу — Максим Щербаков работает линейным судьей. Республиканская федерация хоккея проводит обучающие семинары для молодых рефери.

— Многие СМИ уделяют внимание хоккеистам, пишут о тренерах, а почему профессию арбитра часто обходят стороной?

— Сейчас ситуация меняется. Работа арбитра становится более открытой для болельщиков — на нас стали вешать камеры. У публики вызывает интерес: «О чем говорят судьи во время игры, что они делают в быту?» Например, снимают программу «Хороший гол», где арбитры — главные герои. Люди понемногу начинают узнавать о нас.

— Судьям тяжело справляться с постоянными перелетами и разъездами?

— У нас очень насыщенный рабочий график. Даже дома по ходу сезона арбитры должны держать себя в хорошей форме. В выходные дни я регулярно посещаю тренажерный зал. Иначе физики может не хватить на весь сезон, все как у хоккеистов. В прошлом сезоне у меня было около 60 перелетов с сентября до середины апреля. Например, чтобы долететь до Перми, мне нужно совершить пересадку в Москве. Иногда в соседние города я ездил на машине.

— Есть ли у вас ритуалы, которые вы соблюдаете перед играми?

— Конечно. Одна из привычек — нащупать рукой в кармане свисток во время исполнения гимнов перед встречей. В финальном матче МХЛ прошлого сезона я проделал стандартную процедуру, но не обнаружил свистка в кармане. Дело в том, что я получил перелом руки в предыдущем матче финальной серии, и на игру меня одевали коллеги, а в этой суете я забыл свисток. Стартовое вбрасывание через 15-30 секунд. Я подкатился к судейской бригаде за стеклом и попросил: «Пожалуйста, быстрее принесите свисток». Все закончилось благополучно. Также во время гимнов я смотрю только на флаг, а если нет, то будет фиаско. Еще мне нужно завязать шнурки на обуви всегда с первого раза.

Блиц-опрос

— Любимый вид спорта, помимо хоккея?

— Футбол, волейбол.

— Любимая футбольная команда?

— Раньше испанская «Барселона», следил за ней в Лиге чемпионов, но сейчас времени не хватает.

— Любимая музыка?

— Я меломан, но предпочитаю рок. Также сам умею играть на ударных инструментах.

— Любимая рок-группа?

— «System of a down».

— Любимая книга?

— Пожалуй, выделю сборник новелл «Компромисс» Сергея Довлатова и «Зеленый свет» Мэтью Макконахи.