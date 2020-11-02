Победная серия продолжается

Не успели хоккеисты «Чебоксар» отдохнуть после встреч с командой «Динамо-Алтай» в рамках первенства ВХЛ, нужно настраиваться на следующего соперника — «Красноярских рысей».

Вообще игры «Богатырей» с гостями из Красноярска должны были состояться в начале октября, но «Рыси» ушли на карантин из-за того, что ряд игроков заболели коронавирусом. Сейчас командам уже ничего не мешает выявить сильнейшего на льду ледового дворца «Чебоксары Арена».

«Богатыри» великолепно сыграли матчи против барнаульцев, одержав четыре победы из четырех. В свою очередь «Рыси» достаточно долго отдыхали перед серией, а последним их противником был также «Динамо-Алтай». На домашнем льду красноярцы смогли выиграть у динамовцев только одну встречу из четырех.

Первый матч «Богатырей» и «Рысей» состоялся 8 ноября. Встреча проходила с преимуществом хозяев, но до 37-й минуты забитых шайб не было. Ближе ко второму перерыву защитник «Чебоксар» и капитан команды Егор Карп молниеносным броском вонзил шайбу в сетку ворот гостей из Красноярска. В начале последней двадцатиминутки Александр Шипилов упрочил лидерство «Богатырей», и, казалось, победитель матча был уже известен… Но хоккеисты «Рысей» имели на этот счет другое мнение, и за одну минуту в середине третьего периода сравняли счет. Все решалось в первой для «Чебоксар» в этом сезоне серии послематчевых бросков. Мастерство «Богатырей» сыграло свою роль — чебоксарцы победили 3:2.

Вторая игра прошла 9 ноября. В дебюте встречи хоккеисты «Чебоксар» сделали весомую заявку для победы, забросив две шайбы. Во втором отрезке третий гол в составе «Богатырей» забил нападающий Егор Парфенов. «Рыси» не смогли ничего противопоставить хозяевам, и встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Чебоксар». Победная серия «Богатырей» насчитывает уже семь матчей.

На данный момент «Богатыри» лидируют в турнирной таблице первенства ВХЛ, опережая на 9 очков команду «Динамо-Алтай». Фото sun9-52.userapi.com

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