Одержали восьмую победу подряд

11 ноября состоялся третий матч противостояния хоккейных клубов «Чебоксары» и «Красноярские рыси» в рамках Первенства ВХЛ.

Команда гостей хотела реабилитироваться после двух поражений. «Не хватило нам людей. Мы в первую команду игроков отдали, — отмечал наставник «Красноярских рысей» Анатолий Степанов после первых матчей. — Будем готовиться, впереди еще две игры».

Однако и «богатырям» расслабляться не стоило. «То, что мы в первых двух матчах взяли максимум очков, это ни о чем не говорит, — предостерегал главный тренер «Чебоксар» Александр Протопович. — У «Красноярских рысей» хорошая и целеустремленная молодежь».

…Равной борьбы с целеустремленной молодежью не вышло — с самого начала игры хоккеисты «Чебоксар» показали, кто в доме хозяин. В дебюте матча Эдуард Васильев на добивании послал шайбу в сетку ворот. Далее на авансцену вышел Антон Горбенко. Только за первый период нападающий «Чебоксар» забросил три шайбы, причем последняя была забита с отличного паса Сергея Иванова. Достиг цели и бросок Александра Бирюкова. В итоге стартовая двадцатиминутка завершилась со счетом 5:0.

Все, на что сподобились «Рыси» — это одна шайба во втором периоде. Окончательный счет матча 7:1 был установлен после голов все тех же Сергея Иванова и Александра Шипилова.

После окончания серии с «Красноярскими рысями» по календарю первенства ВХЛ «богатырей» ожидает выезд в Курган к местному «Юниору». Фото ВКонтакте.